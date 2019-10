Liquidación del Inpec, una de las salidas a crisis carcelaria

“Voy a solucionar la crisis de las cárceles a como dé lugar. Repito: a como dé lugar”. Así de categórico fue, en agosto de 1999, el recién llegado ministro de Justicia, Rómulo González, al referirse a la grave crisis carcelaria que vivía el país en ese momento y que hoy, dos décadas después, mantiene al Inpec en el centro de la atención nacional.

Desde entonces se han escuchado todo tipo de propuestas de fondo para garantizar el control total de los penales, de las cuales se han concretado unas pocas, como la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), para que asumiera el manejo de la plata y de la administración de la infraestructura. Al Inpec, que todavía no tiene un director en propiedad tras la salida del general William Ernesto Ruiz del cargo y de la Policía, se le dejó solo la custodia de las cárceles.



EL TIEMPO tuvo acceso a documentos que hablan de las reformas que se requieren, que se vienen examinando hace años y que aún no se han ejecutado.



En 2011, la Oficina Asesora de Planeación del Inpec hizo un diagnóstico sobre la complejidad de la entidad, y ya se reflejaban las graves fallas en temas de custodia y vigilancia, en el control de las detenciones domiciliarias, equipos de seguridad obsoletos y la nula existencia de condiciones para la resocialización.



Y en 2017, el Departamento Administrativo de la Función Pública realizó una nueva evaluación cuya primera conclusión fue que los problemas de 2011 se mantenían.

Se plantearon entonces cinco escenarios, entre los que se destacaban la supresión y liquidación del Inpec, y la creación de una Unidad, adscrita al Ministerio de Defensa, con personería jurídica y autonomía administrativa.

Acabar con el Inpec no es la solución, pero tampoco conservarlo como está. El punto de partida debe ser atender con inteligencia, con mucho estudio y con urgencia la crisis carcelaria del país

En otro escenario, la Policía asumiría el control de las cárceles. Otra fórmula planteaba un escenario mixto en el que el Inpec se encargaba de asuntos como la resocialización, y la Fuerza Pública, de la seguridad; y en otra propuesta se planteaba una reestructuración interna, pero manteniendo su nombre y personería jurídica.



Además, se insistía en la formulación de un plan de política criminal integral que contemplara “programas, proyectos y responsables de la ejecución y seguimiento del mismo, que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza”.



El informe optaba por la creación del Ministerio de Defensa y la Seguridad Ciudadana y, dentro de este, la dirección carcelaria y penitenciaria, de la que dependerían los penales del país.



La cartera de Justicia ya había hecho, en 2018, una nueva evaluación, que entre otras salidas mencionaba la desaparición de la Uspe, la llegada de una agencia logística y el paso del Inpec al Ministerio de Defensa.



Y en el pronunciamiento más reciente del tema, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, señaló que la liquidación del Inpec es una de las alternativas, pero que una decisión así será motivo de evaluación.



Y mientras se siguen estudiando fórmulas para retomar el control total del orden en las cárceles y el combate a la corrupción que permite fugas y que facilita que los penales estén llenos de celulares y otros elementos prohibidos, el hacinamiento carcelario ya va en el 56 por ciento.



El penalista José Fernando Mestre, integrante de la Comisión Asesora en materia de Política Criminal del Ministerio de Justicia, señaló que se necesita una reforma profunda, más allá de una liquidación del Inpec. “Acabarlo no es la solución, pero tampoco conservarlo como está. Pero el punto de partida debe ser atender con inteligencia, con mucho estudio y con urgencia, la crisis carcelaria del país”, dijo el jurista.



Y Mauricio Pava Lugo, que representa al Presidente de la República en el Consejo Directivo del Inpec, sostuvo que aunque la vocera oficial del tema es la ministra de Justicia, considera que “el tema carcelario no es un problema de hoy, viene de décadas y lo importante es que este Gobierno lo esté enfrentando”.

Para solucionar la situación de las cárceles se ha llegado a proponer que sean construidas con la fórmula de asociaciones público privadas (APP). Foto: Archivo EL TIEMPO

Expertos consideran que hay casos de liquidación exitosos como que se dio en 2011 con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como consecuencia de las chuzadas ilegales. Parte de sus funciones pasaron a Migración Colombia, creada para asumir el tema de ingresos al país y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que dejó de ocuparse de todo tipo de delitos como lo hacía el DAS y se concentró en las amenazas contra el Estado. Algunos funcionarios fueron enganchados en la Fiscalía y la Policía.



Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, dijo que sería viable privatizar el Inpec. “Cuando los servicios se privatizan no están cooptados ni por los sindicatos ni por los intereses políticos de quienes nombran a los directores. Además, hay pólizas de garantía, condiciones que hacen que haya mayores controles del Estado para exigir un mejor servicio, y no hay excusas para hechos de corrupción e ineficiencia”, dijo.



Incluso, entre las soluciones está la construcción de cárceles con la fórmula de asociaciones público privadas (APP) que le abrirían las puertas del sistema penitenciario al capital privado.



Pero el balón para enfrentar la situación no solo está en el Gobierno. Los mandatarios locales tienen parte de la solución de asuntos como el hacinamiento, pues de los municipios dependen las personas detenidas y que están en calidad de sindicadas.



