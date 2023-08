En medio de un difícil panorama de seguridad en Colombia, con aumentos del 90 por ciento en los secuestros, del 23,2 por ciento en la extorsión, y del 24,6 por ciento en el hurto a personas, el director de la Policía Nacional aseguró que comenzarán a implementar un plan de choque.



En entrevista con EL TIEMPO, el general William René Salamanca entregó detalles de este plan, que incluye, entre otras medidas, la realización de más de 200 operaciones a nivel nacional para enfrentar delitos como el hurto.

¿Cree que la percepción de inseguridad va acorde con la realidad?

​

La problemática de la inseguridad no la podemos circunscribir a una simple discusión de percepción o realidad. Es innegable que tenemos dificultades puntuales y no las vamos a minimizar, pero también lo que tenemos es una estrategia para enfrentar las distintas manifestaciones del multicrimen.



Además, hay resultados contundentes: el homicidio se redujo en un 2 por ciento y en más de 400 municipios no ocurrió un solo caso; capturamos a 125.405 personas, entre ellas 110.060 en flagrancia; incautamos más de 13.000 armas y recuperamos 13.952 vehículos. Esto por citar solo unos casos, capturamos al responsable del homicidio de un joven en Ciudad Salitre, en Bogotá, y a los responsables del crimen de una niña en Buenaventura, lo mismo que a los delincuentes que retaron a la ciudadanía de este puerto instalando pancartas alusivas al multicrimen y los que hicieron lo propio en Barranquilla.



Capturados por el secuestro y posterior homicidio de dos primos. Foto: Gaula Policía Nacional

Pero hay dolor de cabeza por la inseguridad en Colombia. Al cumplirse el primer año del gobierno Petro el panorama no es el mejor. ¿Qué va a hacer la Policía al respecto?

​

Por iniciativa del ministro de Defensa, el pasado miércoles acordamos con los alcaldes de todo el país lanzar un Plan Nacional de Choque contra el Multicrimen, diferencial y focalizado, acorde con las necesidades de cada comunidad, priorizando captura de delincuentes, hurto en sus distintas modalidades y extorsión, en un trabajo armónico con la Fiscalía General de la Nación.



En cuanto a extorsión, secuestro y hurto, que están disparados, ¿cuál es la estrategia?

​

Combatir estos flagelos es prioridad de la Policía y tenemos estrategias muy claras al respecto. Estamos a la ofensiva, tan así que en solo tres acciones del Gaula capturamos a más de 450 extorsionistas, incluidos los que practicaban ‘paseos millonarios’ en la zona T de Bogotá. Hemos focalizado nuestras capacidades en controlar el sistema carcelario, desde donde se origina el 73 por ciento de la extorsión digital, es decir la efectuada a través de elementos tecnológicos, como los celulares. La primera recomendación a las víctimas es llamar de inmediato a la Línea 165, donde lo orientarán para no pagar y combatir juntos este fenómeno, y denunciar cualquier activo delictivo a la Línea Multicrimen.



¿Y puntualmente sobre el hurto que pone en jaque a las personas?



Tenemos listas 219 operaciones contra el hurto en todas sus modalidades, donde el 32 por ciento de ellas van a impactar en el mejoramiento de los indicadores de percepción y seguridad de Bogotá, Medellín, Cali y Soacha. Entenderán que es mejor no dar detalles.



Mire esta cifra tan grave: el secuestro se incrementó en un 90 por ciento...



Si bien el secuestro tuvo un preocupante incremento, también es de destacar que se logró esclarecer el 86 por ciento de los casos, lo que se tradujo en el regreso a la libertad de 149 personas. Y, por último, dentro del rediseño de la estrategia contra la extorsión tenemos proyectadas varias operaciones en marcha.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora de Justicia

