Segunda condena contra Samuel Moreno es de 39 años de prisión

El juzgado número 11 penal del circuito de conocimiento de Bogotá le impuso al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, la sentencia de 478 meses de prisión, 39,8 años, que deberá pagar en la cárcel La Picota y a una multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes.



Moreno era procesado por concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por su participación en los contratos de reparación de la malla vial, la valorización y un tramo de la fase III de TransMilenio, cuando fue alcalde mayor de la ciudad.

El juez también condenó a Moreno a una inhabilidad vitalicia para acceder a cargos públicos.



Esta nueva condena se suma a la que ya paga por hacer parte del entramado de corrupción en la adjudicación de un contrato de ambulancias. Dicha sentencia es de 24 años y Moreno Rojas ha pagado 7 en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

Su defensa había pedido la pena mínima posible al considerar que a Moreno se le habían vulnerado sus derechos pues, dijo, "no le fue otorgado el plazo razonable a Samuel Moreno Rojas para defenderse".



De igual forma, alegó "una total disparidad entre el juzgado y la Fiscalía frente al caso", al mencionar que no se le ha permitido dar sus argumentos completos.



Por otro lado, en los próximos días la Fiscalía pedirá a otro juez de Paloquemao que declare culpable al exalcalde en otro proceso por irregularidades en la adjudicación de obras viales. Y aún le quedaría pendiente otro caso, que apenas está en etapa preparatoria, por la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas.



Según la investigación de la Fiscalía, el exalcalde y su hermano Iván Moreno Rojas habrían recibido el pago de un soborno de mil millones de pesos para entregar ese contrato que terminó en manos de un consorcio conformado por Odebrecht y por la firma CASS.



A pesar de los señalamientos que le ha hecho la Fiscalía al exalcalde de haber recibido millonarias sumas de dinero a cambio de la adjudicación de contratos, hasta ahora no se ha logrado la extinción de los bienes comprados con esa plata y los investigadores mantienen el rastreo del dinero que habría terminado en el exterior.



Un juez de ejecución de penas de Bogotá tendrá que llevar la cuenta del tiempo que lleva detenido el exalcalde Moreno Rojas por su primera condena y determinar el tiempo adicional que tendrá que seguir preso por las demás sentencias que se le impongan. El juez tendrá en cuenta aspectos como su comportamiento en prisión y el tiempo que está redimiendo para definir en qué momento podría recuperar su liberad.





JUSTICIA