Los tres hombres que estarían detrás del secuestro del registrador de Chocó

Cuatro días han transcurrido desde que las autoridades reportaron el secuestro del registrador departamental de Chocó, Jefferson Elías Murillo, y de su primo, Blyderson Arboleda Montañez.



El reporte de la Policía indica que el rapto se registró en la tarde del sábado 6 de enero en la vía que conecta a Quibdó con Istmina, en inmediaciones del municipio de Cértegui (Chocó) y todo apunta a que el crimen fue cometido por miembros del grupo delincuencial organizado conocido como 'los Palmeños' o 'los Zetas'.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, esta red criminal está conformada “en su mayoría por jóvenes entre los 17 y 25 años de edad, muchos de ellos llegaron a Quibdó con sus familias desplazados por la violencia de otros municipios del departamento”.



Fuentes de inteligencia indicaron a este diario que, tras las labores de investigación, determinaron que esta estructura es liderada por tres hombres que, al parecer, serían los principales responsables del secuestro del registrador.

De izq a der: Alias El Ciego, cabecilla principal de 'los Palmeños', alias Santiago y alias 'el Cholo', serían los enlaces de la banda con el Eln. Foto: Cortesía

Dentro de los señalados está alias el Ciego, quien sería el principal cabecilla de ‘los Zeta’ o ‘los Palmeños’, una banda que tendría cerca de 100 hombres delinquiendo en varios barrios de Quibdó, especialmente en la comuna 4, la cual se ha convertido en su principal fortín.



Se destaca, además, la presencia de dos hombres quienes serían los enlaces de la banda con el Eln, ellos son: alias Santiago, cabecilla del Frente de Guerra Occidental, y alias Cholo, cabecilla de la estructura Nestor Tulio Durán.



Fuentes de inteligencia indicaron que los miembros de esta banda, en su mayoría menores de edad, han sido reclutados para realizar extorsiones y hasta homicidios por encargo.

Jefferson Elías Murillo junto a Alexander Vega, exregistrador nacional. Foto: Facebook: Jefferson Elías Murillo

El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, condenó el secuestro y pidió por la seguridad y el respeto por la vida del delegado departamental de la entidad.



“Desde que ocurrieron los hechos me he comunicado con las autoridades departamentales, quienes me han recomendado prudencia mientras se esclarece quiénes son los responsables de este lamentable hecho”, señaló Penagos Giraldo.



De igual manera, le pidió a los autores de este secuestro respeto por la vida e integridad del funcionario de la entidad. “Exigimos la liberación inmediata de nuestro funcionario y su regreso sano y salvo”, manifestó el registrador nacional.

