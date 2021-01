En 4 % se mantuvo la reducción de los secuestros en el país

Colombia mantiene la tendencia en la reducción de los secuestros. El año pasado se registraron 88 plagios, un cuatro por ciento menos que en 2019, cuando se reportaron 92 casos.



La cifra es importante si se toma como base que en el 2000 se registraban en promedio 10 secuestros al día, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno Nacional.

El general Fernando Murillo Orrego, saliente director del Gaula de la Policía, señaló que hace cerca de 40 años no se registraba una reducción tan significativa en el número de secuestros como los registrados durante 2019 (-49 por ciento) y 2020 que se mantuvo a la baja.



El oficial resaltó que la disminución de los secuestros es el resultado de los lineamientos del presidente Iván Duque, que a través de las diferentes instancias se han comprometido en apoyar y fortalecer los Gaula tanto militares como de la Policía, lo que les ha permitido actuar con contundencia.



A esto se suma el trabajo de la Fiscalía General, que ha designado 91 fiscales especializados en secuestro, logrando un completo engranaje en temas de investigación y judicialización.



“Toda esa articulación del Estado fue la que permitió el año pasado lograr el rescate de 27 personas en cautiverio, la desarticulación de 30 bandas dedicadas al secuestro y la captura de 350 secuestradores”, aseguró a EL TIEMPO el general Murillo.



De igual forma, destacó el director del Gaula que delitos como el secuestro y la extorsión no se vieron impactados por la pandemia; al contrario, en el caso de la extorsión a través de las redes sociales se incrementó.



Dentro de la estrategia adelantada el año pasado por los Gaula para mantener la reducción en los secuestros fue la desarticulación de las redes criminales que se financian del secuestro, resaltó el general Murillo quien dijo que en Colombia el 90 por ciento de los plagios los comete la delincuencia común.



“Desde el momento que conocemos de un secuestro no se descansa en buscar el rescate o liberación de la víctima, y paralelo a ello, en identificar a los responsables para lograr su captura y judicialización. Así los sacamos de las calles y dejan de ser un peligro para nuestra sociedad”, puntualizó el oficial.



Un aspecto que resaltó el saliente director del Gaula es que para los delincuentes comunes “es más fácil asesinar al secuestrado y enterrarlo en una fosa común que liberarlo”, por eso, reiteró la importancia de no acceder a la presión económica, y sí a denunciar a la Línea 165 cada situación de estas, donde los familiares recibirán asesoría, y se dará inicio a la actividad operacional y de acompañamiento en búsqueda de garantizar la integridad y vida del secuestrado.



Otro aspecto que incidió en la disminución del secuestro fue la constante capacitación y coordinación de grupos del Gaula con comerciantes, ganaderos y diferentes sectores productivos del país para evitar, y saber como actuar frente a situaciones relacionadas con este tipo de delitos.



En el 2020 las disidencias de las Farc estuvieron en segundo lugar en los secuestros, precisamente al norte de Cauca, en la región del Catatumbo y Arauca.

En estas áreas, los Gaula han fortalecido sus capacidades y acciones para neutralizar las actividades ilegales de estos grupos al margen de la ley.



En la actualidad se encuentran 9 personas secuestradas, 6 de ellas a manos del Eln –esta guerrilla es el tercer grupo en registros de personas privadas de la libertad con fines económicos el año pasado–, dos, en manos de la delincuencia común y otra en poder de las disidencias.

Delincuencia común

De hecho, el año pasado 67 personas fueron plagiadas por delincuentes comunes, lo que equivale al 76 por ciento; las disidencias secuestraron a 15 ciudadanos, entre ellos, dos extranjeros, y el Eln a 6 personas.



Con base en la estadística del Gaula de la Policía, el año pasado fueron secuestrados 70 hombres y 18 mujeres. Las denuncias se registraron en un 56 por ciento en zona urbana (49 casos), y el 46 por ciento de los secuestros se reportaron en zona rural (39 casos).



Los departamentos más afectado con el delito del secuestro fueron Antioquia y Cauca, con 13 plagios cada uno, seguido de Valle, con 12 casos; Arauca, con 10, y Norte de Santander con 8 secuestros.



Sobre la extorsión, el general Murillo, quien recibe hoy la dirección de la Policía Judicial, Dijín e Interpol, señaló que se registró una disminución del 14 por ciento, al comparar las 8.153 denuncias recibidas en 2019 con las 6.980 interpuestas en 2020.

En este delito, la delincuencia común es la protagonista del 99 por ciento de las extorsiones, en especial desde las cárceles del país.



Las llamadas extorsivas, con 3.760 registros, lo que equivale al 54 por ciento, fue la modalidad más utilizada el año pasado. Por ello, durante el 2020 se desarrollaron 190 macrooperaciones contra las redes de extorsionistas, logrando la captura de 1.921 delincuentes.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

JUSTICIA