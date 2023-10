Los datos desconocidos detrás de secuestro del papá de Luis Díaz: lo que reveló la mamá

Como un rumor de mal gusto, a las 5:15 de la tarde del sábado 28 de octubre, a los habitantes del apacible pueblo de Barrancas, en La Guajira, en pleno límite con Venezuela, les empezó a llegar el mensaje que el querido Luis Manuel Díaz y Celina Marulanda, padres de la estrella del fútbol colombiano Luis Díaz, acababan de ser secuestrados en una estación de gasolina en el centro del municipio.

“¿Un secuestro en Barrancas?”. Esa pregunta era la que se hacían los habitantes del pequeño pueblo, donde rara vez ocurre una situación que afecte la tranquilidad. También dolió que las víctimas del rapto eran don Luis Manuel y Celina, dos ciudadanos queridos por la mayoría por sus dones de gente, más allá de que le entregaron al municipio a su hijo prodigio: la estrella del Liverpool inglés Luis Díaz.



El secuestro se había perpetrado a las 5:10 de la tarde y cinco minutos después ya el pueblo conocía la difícil situación. Familiares, testigos y amigos dieron la alerta a la Policía y a la Alcaldía. El rumor que corría era cierto y, de inmediato, uniformados comenzaron a atar los primeros cabos del rapto.



Emiro Bonilla, alcalde encargado y secretario de seguridad de Barrancas, le dijo a EL TIEMPO que la pareja estaba en el vehículo en la estación de gasolina, ubicada en el barrio Los Olivos, cuando dos motociclistas se les acercaron a la camioneta marca Kia de color rojo, vehículo que todos en el municipio reconocen como el carro de Lucho Díaz.

El director de la Policía, general William René Salamanca participa de la búsqueda. Foto: Policía Nacional

Ahí mismo, de acuerdo con el relato de los testigos, los intimidaron con armas. Los delincuentes dejaron sus motos, se subieron a la camioneta y empezaron la huida hacia las trochas de la Serranía del Perijá, zona montañosa que divide a Colombia con Venezuela.



Las patrullas, apenas corrió la alerta, comenzaron la búsqueda. El vehículo de la familia Díaz se desplazaba hacia el corregimiento de San Pedro. Incluso, vecinos del municipio -pasados los minutos- advirtieron la extrañeza de un carro por esas zonas.



Fueron los propios habitantes que tras escuchar los rumores de lo que estaba pasando, unos 90 minutos después, alertaron a la Policía sobre un carro abandonado en una trocha a donde pocas personas llegan.

A esa zona, a unos 12 kilómetros del casco urbano de Barrancas, llegó la Policía y hallaron a doña Celina en buen estado de salud, pero totalmente contrarida y devastada por la suerte de Luis Manuel.



En ese momento, la propia Celina les comentó a los policías que, cuando estaban por tanquear el vehículo, los secuestradores los amenazaron con armas y se subieron al carro. Sin embargo, en la huida, por las difíciles condiciones de la vía, los delincuentes estallaron una llanta y otra quedó en muy mal estado, obligándolos a dejar el carro y también a la madre de Luis Díaz para que las autoridades no los atraparan, teniendo en cuenta que ya estaban siendo acorralados.



Celina duró un buen tiempo en su vehículo hasta que llegó la Policía. En tanto, Luis Manuel fue trasladado de carro por los delincuentes y este martes cumplió cuatro días secuestrado.



“El lapso fue muy breve entre la comunicación de los campesinos y el rescate de Celina”, comentó Bonilla.

Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz, padres del jugador Luis Díaz. Foto: Instagram @Cilemismarulandamolina

Lo que se sabe tras el secuestro de Luis Manuel Díaz



A Barrancas, un municipio de apenas 40.000 habitantes, arribaron las fuerzas élites de la Policía y el Ejército para este tipo de casos. Desde un primer momento, el mundo quedó conmocionado por el secuestro del papá de Luis Díaz.



Incluso, el director técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, dijo que el bienestar del futbolista era la prioridad. “Fue una noche difícil. Estamos concentrados ahora en fútbol, pero fue una preparación especial. No me había pasado. Nueva experiencia que nunca hubiera necesitado”, lamentó. Sus compañeros, como Diogo Jota, quien le dedicó un gol, y la afición ‘red’ coreó el nombre de Luis Díaz hasta el cansancio durante el partido contra el Nottingham Forest.

Diogo Jota. Foto: afp

No obstante, la misión de rescate de Luis Manuel Díaz ha sido complicada por la geografía de la zona, donde hay lugares intransitables, y la complejidad de que el hombre sea llevado a territorio venezolano, posibilidad que las autoridades quieren evitar a toda costa.



“Barrancas hace límite natural con Venezuela. Es una zona boscosa, montañosa y de gran relieve”, señaló Bonilla.



Celina, tras el secuestro, no ha podido dormir por la preocupación sobre la suerte de su esposo, le contaron a EL TIEMPO allegados a la familia.

Entre las pistas que ya han tejido las autoridades, según fuentes investigativas, están algunos de los rastros que Celina pudo tomar de sus captores durante el tiempo del secuestro y posterior abandono en la trocha.



En videos de cámaras de seguridad de Barrancas se observa a los dos captores. Uno con un casco que cubría su rostro y completamente vestido de negro; el otro, con una gorra, tapabocas y gafas para no develar su cara, vestido con camiseta amarilla y jean.



Las fuentes policiales señalaron que ya hay identificación de algunas de las personas que estarían vinculadas a este delito, según los detalles que testigos del hecho han referenciado y las mismas revelaciones de Celina. No obstante, muchos indicios sobre quiénes son se encuentran reservados para no entorpecer la investigación.

Se conocieron videos del vehículo en el que se movilizaban los padres de Luís Díaz y una de las motos que los seguía momentos antes del secuestro. Foto: Captura de pantalla

Respecto a quiénes serían los captores de Luis Manuel Díaz, las fuentes manifestaron que se trataría de un grupo de delincuencia común.



El propio general Alejandro Zapata, subdirector de la Policía Nacional, dijo que este tipo de hechos no son espontáneos y tienen una planificación anterior. Añadió que "hay gente que arrastra a las personas a un sitio; es decir, los ubican para que lleguen otros y eso es lo que estamos investigando”.



La misma comunidad, incluso indígenas, ha dado pistas que permitieron que se centre la búsqueda en una porción de la serranía del Perijá, pues han manifestado ver movimientos y carros extraños en zonas donde rara vez pasa alguien.



“Aquí de una u otra manera todos somos familia. En La Guajira tenemos esos lazos arraigados de compadrazgos, de amistades. Todo el mundo está conmocionado por Luis Manuel”, dijo Bonilla.



De hecho, en la tarde de este mismo martes, la comunidad de Barrancos colmó las calles del municipio para exigir la liberación de Mane, como le dicen de cariño y quien, además, se dedica a entrenar a jóvenes talentos para el fútbol, tal como lo hizo con sus hijos.

Luis Manuel Díaz y su hijo. Foto: Cortesía

Estarían haciendo llamadas extorsivas a la familia



La Policía también tiene en su poder imágenes de cámaras de seguridad que evidenciarían los momentos de pánico de Mane y Celina cuando los delincuentes irrumpieron en su paso.



Fuentes enteradas del caso le dijeron a EL TIEMPO que en el momento del secuestro estaban involucrados los dos motociclistas y al menos otras dos personas.



También a los allegados de Luis Díaz les estarían llegando llamadas intimidatorias y extorsivas para liberar a Luis Manuel. En el municipio, así mismo, hay preocupación por las falsas alarmas que se están suscitando, pues por el momento no hay información clara sobre las intenciones de los captores.



Este martes 31 de octubre se conoció el testimonio de un allegado a la familia Díaz. Feli Ureche dijo que tiene conocimiento de amenazas en contra de Luis Manuel. Incluso, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO señaló que pequeñas mafias de La Guajira están en busca de rentas por los golpes que las autoridades les han dado y por los cuales han perdido dinero producto del narcotráfico.

Marcha en Barrancas por la liberación de Luis Manuel Díaz, papá del jugador colombiano del Liverpool 'Lucho' Díaz. Foto: Cortesía

Por el momento, Celina sigue a la espera de noticias de su esposo, mientras que Luis Díaz ya habría recibido el aval del Liverpool para viajar a Colombia y estar al tanto de la situación de su papá.



El mismo Lucho invitó, en sus redes sociales, a los habitantes de Barrancas a participar en la marcha para exigir la liberación.



CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

Editor de Últimas Noticias de EL TIEMPO