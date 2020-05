Sectores de la sociedad civil salen en defensa de Inteligencia Militar

En la mañana de este viernes, representantes de la sociedad civil le dirigieron una carta al director de EL TIEMPO, en la cual sientan su posición frente a los hechos que han dejado en tela de juicio algunas actuaciones de la Inteligencia del Ejército.



"Nos referimos a las informaciones que han sido publicadas respecto de la Inteligencia Militar y sin entrar a cuestionar sus actividades recientes, sí queremos hacer una defensa institucional de esa arma que existe en todos los ejércitos del mundo y que data de épocas inmemorables", refiere el texto en su inicio.

Señalan los firmantes que una de las labores de este cuerpo élite es definir los llamados objetivos de alto valor. "La Inteligencia militar, máxime como se tiene legalmente reglamentada en Colombia, permite al Estado colombiano detectar Objetivos de Alto Valor (OAV) y ha sido útil en todas y cada una de las más recientes operaciones de nuestras Fuerzas Militares y de Policía Nacional", puntualizan.



Y dan como ejemplo los resultados logrados en la llamada Operación Jaque, "reconocida en el mundo como una de las más brillantes en su género, si no la más".



Igualmente, califican como un perfecto desempeño de la Inteligencia militar "los más duros golpes que se les han dado a los grupos al margen de la ley".

Puntualizan que la inteligencia estará siempre para asegurar la "Defensa y la Seguridad del Estado al cual pertenecemos todos los colombianos, porque ella “se adelanta a” y no “reacciona con”, máxime en Colombia donde todos los factores de desestabilización operan a la vez".



Recalcan que desprestigiar –la inteligencia militar– es atacar su moral y voluntad de lucha y no sirve para nada a los altos intereses de la Nación.



Plantean que, además, antes de descalificar y generalizar sus actuaciones, es deber de la sociedad velar por que la justicia opere.



"Por ello, en su salvaguarda todos los colombianos debemos asegurar que antes de que se puedan hacer señalamientos y descalificaciones mediáticas a sus operaciones y a sus hombres, debemos supervigilar –así es la democracia– a que sean las autoridades legítimas de la nación, quienes luego de un debido proceso, den su veredicto, porque ningún colombiano puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio", manifiestan.

Finalmente resaltan que la "custodia de esta garantía institucional en la que participamos la sociedad civil y ustedes los medios es la que legitima la existencia de la democracia, la libertad y el orden".



Firman, entre otros, con número de cédula: Álvaro José Aparicio, Carlos Julio Bonett Locarno, Nora Esperanza Díaz Morantes, Javier Ignacio Restrepo Giraldo, Fernando Barrero Chaves, Blanca Elena Reyes Ordóñez, Carlos Hernando Celis, Carlos Sánchez Beltrán, Dimas Rincón Parra, Elmer Alberto Ramírez Aristizábal, Édgar Neira, Fernando Segura Aranzazu, Germán Vivas Ramírez, Héctor Manuel Lemus Montañez, Jaime Mauricio Bernal García, Jairo Antonio García Suesca, Jairo Ernesto Ángel Mayorga, Jairo Hernán Polanco Giraldo, Jorge Cote Cadena, Jorge Lombardo Rosas Segura, Jorge Luis López Esguerra, Juan Esteban Orrego Calle, Magda Patricia Morales Sáenz, Mario Enrique Silva Vargas, Martha Yamile Suárez Suancha, Martín Elías Villamil Rozo.

JUSTICIA