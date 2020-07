Se reinicia audiencia de imputación contra el abogado Diego Cadena

En los juzgados de Paloquemao se reinicia la audiencia contra el abogado Diego Cadena por su presunta responsabilidad en un caso de soborno a testigos.



Tras la imputación de cargos realizada por la Fiscalía el día lunes y la solicitud de medida de aseguramiento en casa por cárcel, intervienen las demás partes en el proceso.



Hoy lo harían el representante de las víctimas y la Procuraduría. La Defensa tendría su turno la próxima semana.



Al témino de estas diligencias, el juez del caso definiría si avala o no la petición de medida de aseguramiento solicitada por el ente acusador.

Cadena no aceptó el delito imputado y se ha declarado inocente de los señalamientos en su contra.



El Juez del caso señaló que cada una de las partes podrá intervenir dos horas y 40 minutos, que fue el mismo tiempo que usó la Fiscalía para argumentar sus peticiones.



Inicialmente interviene Reynaldo Villalba, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante del senador Iván Cepeda.



En la audiencia, el fiscal Daniel Hernández dijo que Cadena y su socio Juan José Salazar, también imputaron, actuaron con un interés en “desarrollar actividades delictivas, cada uno con un aporte de vital importancia para el trabajo criminal que se acordó y dividió”.



Contó el fiscal que el 18 de julio de 2017, el abogado Cadena fue a la cárcel de Palmira, sin previa cita, para hablar con el condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez. En esa visita el abogado le habría prometido el pago de 200 millones de pesos –de los cuales alcanzó a entregar 48 millones– con el fin de que Vélez declarara ante la Corte Suprema que el senador Iván Cepeda lo había abordado varias veces para pedirle que diera una versión en contra de Álvaro Uribe Vélez; esto, supuestamente, a cambio de mejorar su situación carcelaria.

Los pagos al condenado Vélez fueron administrados, dijo la Fiscalía, por el abogado Juan José Salazar, y estos se habrían hecho a través de distintos familiares y allegados al exparamilitar. En este punto, la Fiscalía presentó por lo menos 11 pagos que se les habrían hecho a allegados de Carlos Enrique Vélez.



El fiscal también aseguró que en febrero de 2018 Cadena visitó en la cárcel al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve “y le ofreció asesorías jurídicas y tratar de tramitar su ingreso a la JEP con el fin de que él declarara falsamente ante la Corte, y manifestara que también había sido abordado por Iván Cepeda y que este le había ofrecido beneficios judiciales, protección y posible cambio carcelario si declaraba contra Álvaro Uribe”.

Víctima pide que Cadena vaya a prisión

El abogado Reynaldo Villalba pidió al juez del caso que no acceda a la petición de la Fiscalía de conceder casa por cárcel a Diego Cadena y Juan José Salazar.



En cambio pidió que sean enviados a un centro carcelario por considerar que hay evidencias de que ellos si pudieron cometer los delitos imputados por el ente acusador.



Recordó que como parte de su labor como congresista, Cepeda visitó varios penales y recibió dos testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra que hacían señalamientos contra varias personas, entre ellas el senador Álvaro Uribe, y que esos hechos se pusieron a disposición de la Fiscalía.



Ese fue el inicio de los hechos que conllevaron mucho tiempo después a la imputación de cargos.



Indicó Villalba que en febrero de 2017 Cadena llegó a una reunión con Uribe y acompañado del exsenador Mario Uribe y el abogado Samuel Sánchez Cañón, Luego, indicó, empieza a hacer gestiones relacionados con testigos contra el senador y su hermano Santiago Uribe.



"Gestionaba cartas y documentos de paramilitares extraditados hacia la justicia colombiana", dijo Villalba tras señalar que el senador Uribe le encargó que adelantara un contacto con el extraditado narcotraficante Juan Carlos 'El Tuso' Sierra, que para ese momento ya estaba libre y vivía en Miami.



Igualmente dijo que Cadena hizo visitas, que no quedaron registradas, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, pues él, indicó el abogado, ingresaba con el argumento de visitar a otro preso:Enrique Pardo Hasche.



Dijo que en las reuniones registradas en febrero de 2018, supuestamente se ofrecieron beneficios a Monsalve Pineda para que declarara en favor al senador Uribe. El 23 de febrero, sostuvo Villalba, vencía el plazo para presentar la impugnación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó compulsar copias contra el senador Uribe.



"El abogado Cadena contó con el apoyo incondicional de Enrique Pardo Hasche, en el plan para obtener la retractación de Monsalve (...) Cadena recibió la orden de hacer el contacto con Pardo Hasche, del senador Uribe", dijo el abogado Villalba.



Añadió que Cadena no estaba cumpliendo una labor inocente y como parte de su plan se reunió con Deyanira Gómez, esposa de Monsalve. "Ademas de los ofrecimientos y dádivas se recurrió a la presión e incluso a la amenaza", dijo Villalba,



Indicó que Cadena y la abogada Ángela López sostuvieron varias reuniones que terminaron con las declaraciones de tres exparamilitares, entre ellos Máximo Cuesta, que hacían señalamientos contra el senador Cepeda.



Las cartas, según dijo el abogado, se le entregaron a Fabián Rojas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Uribe, y de ellas tuvo conocimiento María Claudia Daza Castro, quien recientemente apareció en la 'Ñeñepolítica'.



Dijo que el abogado Samuel Sanchez Cañón, quien enfrenta ya un proceso penal por el intento de torcer testigos, representaba a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, quienes fueron llevador por él a dar declaraciones en el caso.



Villalba, señaló que además de pagos en efectivo y mediante giros, se ofreció apoyos a testigos incluyendo la gestión ante un fiscal.



"Se actuó para llamar a engaño a la administración de Justicia. Ese era uno de los propósitos", cuestionó el abogado tras señalar que se han usado más de 30 testigos para intentar afectar judicialmente al senador Cepeda.







