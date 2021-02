¿Se equivocó la funcionaria de Fiscalía que no recibió a detenido?

No hay ninguna instrucción o directiva para que funcionarios de la Fiscalía dejen de recibir denuncias, o de adelantar actos urgentes como la judicialización de personas detenidas en flagrancia.

Así lo afirmaron fuentes de la Fiscalía tras anunciar una investigación disciplinaria contra una funcionaria que se negó a recibir a una persona detenida por un caso de receptación (tener un objeto robado).



El video se ha replicado en las redes sociales y allí se ve a la funcionaria decirle al policía que llegaba a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Medellín que si quería dejar al capturado "déjalo, aquí todos los días tenemos reportes de hurto y de celulares".



El video grabado por el uniformado generó indignación por la actitud de la funcionaria y su reticencia para recibirlo.



A la decisión del ente acusador de investigarla tras señalar que "actuaciones como estas que enlodan la imagen de la institución no muestran la realidad de los

25 mil servidores que trabajan y prestan un servicio a la ciudadanía", se sumaron voces de rechazo de distintos sectores.



El penalista Francisco Bernate consideró que el hecho es de la mayor gravedad, no solo por lo que sería la no judicialización de una persona detenida sino por el mensaje que se envía a la sociedad.



"Esto no puede suceder, personas con celulares robados, a diario despachadas en libertad, y cuando la víctima acude a la justicia recibe un "apenas por un celular".

No puede ser", dijo Bernate.



El caso es relevante si se tiene en cuenta que en las cifras sobre delitos en el país uno de los que mantiene una tendencia habitual al alza es el hurto de celulares.



El exsecretario de Transparencia Gabriel Cifuentes escribió " Da cuenta del porque muchas veces el sistema no funciona. El incentivo de los positivos policiales y judiciales es el único indicador institucional. Muchas veces desidia e irresponsabilidad de funcionarios".



Y añadió "la Policía los captura. Los lleva a donde un fiscal y los sueltan. Reinciden. Delincuentes entienden que no pasa nada si los cogen. Ciudadanía pierde confianza en instituciones. Mientras aumenta criminalidad y con ella percepción".



El penalista Iván Cancino dijo que la funcionaria se equivocó al amenazar con compulsa de copias contra los uniformados que habían hecho el procedimiento.



En eso coincidió el abogado Andrés Caballero quien señaló que la funcionaria no se equivocó al tomar la decisión de no judicializar a la persona.



"En lo que no acierta es en su actitud grosera y en la amenaza de una compulsa d e copias con el funcionario", dijo Caballero.



Y añadió "lo que no podemos es andar capturando a todos los ciudadanos a los que se le encuentre un celular reportado, capturándolos por receptación. Y menos en estas circunstancias tan graves para la salud pública".

