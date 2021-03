Habla expareja de la mamá de niña Sara Sofía, desaparecida en Bogotá

Durante los últimos días la capital está a la expectativa por el paradero de Sara Sofía Galván, de 2 años y quien fue reportada como desaparecida.



Sobre el paradero de la menor hay ciertas hipótesis que, incluso, relacionan a Carolina, la mamá, y a su expareja como promotores de abuso infantil.

Se dice, por ejemplo, que la pequeña pudo ser vendida a una red de tráfico. Esta semana se lleva a cabo un operativo, con balsas y equipo de rescate, para explorar el río Tunjuelito, pues también se cree que el cuerpo de la menor habría sido arrojado a este cuerpo de agua.

Entretanto, quien apareció ante los micrófonos de ‘Blu Radio’ fue Nilson Díaz, expareja de la mamá de Sara Sofía y quien fue involucrado en una de las teorías.



“(Carolina y yo) teníamos una relación sentimental, hasta el 15 de enero que ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable", indicó al medio.



“La última vez que vi a Sara Sofía fue a finales de enero, estaba bien”, añadió. Esto es importante teniendo en cuenta que la fecha de desaparición de la menor fue el 15 de enero de este año.



Vale destacar que la denuncia formal fue realizada por Xiomara Galván, tía de Sara Sofía. Ella, en su momento, indicó que un hombre –quien es Nilson Díaz– habría inducido a la mamá de la menor a la prostitución. Que él sería su proxeneta y que, de paso, habrían vulnerado los derechos de la niña.

Al respecto, Díaz enfatizó: “Proxeneta es una persona que tiene que cuidar y velar por los derechos de ellas, estar pendiente de ellas. Yo en ningún momento fui proxeneta con ella, de antemano, antes de conocerla, andaba en cuentos. A veces se quedaba con otros hombres para no quedarse en la calle”.

El cuerpo en el río

Equipo de búsqueda de Sara Sofía Galván en el río Tunjuelito. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Xiomara, la tía de Sara Sofía, confrontó a su hermana Carolina con el fin de saber el paradero de la menor. Esto ocurrió después de que recibiera una llamada en la cual le informaban que Sara Sofía habría muerto y habría sido arrojada en una bolsa al río Tunjuelito.



Carolina fue detenida durante unos días por las autoridades, sin embargo, fue liberada debido a que no hubo hallazgo del cuerpo ni mucho menos una denuncia formal.



Sobre este posible desenlace de la menor, Díaz dijo: “No creo que ella (Carolina) tenga el corazón para haberla botado, yo creo que ella la regaló. No sé qué motivo tendría. No creo que la niña esté muerta”.



“La niña duró, aproximadamente, en la casa, unos ocho o diez días, bien. Compartía con mis hijos. Ella (Carolina) salía a trabajar y yo era el que veía por los cuidados de Sara Sofía”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, aseveró: “Trabajamos de manera articulada con Sijín, Sipol, Gaula, Policía Bogotá y el CTI de la Fiscalía para esclarecer los hechos asociados a la desaparición de la menor y dar con su paradero y el de los responsables de esta lamentable situación”.

