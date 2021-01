Constructor habría abusado de cinco menores de edad entre 9 y 14 años

Acogiendo los argumentos de la Fiscalía, un juez constitucional de garantías de Ocaña (Norte de Santander), envió a detención preventiva en una cárcel a un hombre de 52 años, señalado de abusar de cinco menores de edad.



Los hechos por los cuales se investiga al procesado, quien se dedica al oficio de la construcción, iniciaron en el año 2020, cuando la madre de una de las menores denunció que su hija habría sido abusada sexualmente.



El hombre fue asegurado por este caso, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo y acto sexual violento. Pero esta no sería su única víctima.



De acuerdo con el material probatorio recaudado por el ente acusador, se logró establecer que el hombre presuntamente habría abusado sexualmente de otras cuatro menores con edades entre 9 y 12 años.



Los hechos se habrían cometido entre los años 2013, 2014, 2019 y 2020, donde se presume que el procesado les daba dinero a las niñas para que no contaran lo sucedido a sus padres.



Por estos hechos, la Fiscalía solicitó orden de captura ante un Juzgado de Ocaña, la cual se materializó el pasado 14 de enero por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en articulación con la Policía Nacional.



Durante la audiencia, el detenido no aceptó los cargos formulados y fue recluido en la cárcel judicial de ese municipio.



