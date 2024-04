Sanitas puso denuncia en la Fiscalía por la intervención que ordenó la Superintendencia

Keralty, la dueña de Sanitas, denunció ante la Fiscalía General de la Nación la intervención forzosa que ordenó hace unos días en contra de la EPS la Superintendencia de Salud, a cargo de Luis Carlos Leal Angarita.

"Nosotros le hemos pedido, en esa denuncia que vamos a radicar, a la Fiscalía general de la Nación que una vez acredite lo que creemos que es evidente, que es un acto manifiestamente ilegal, convoque una audiencia ante los jueces penales para que un juez tenga la posibilidad de suspender el efecto de la ilegalidad del acto", dijo el abogado Juan David Riveros, quien representa los intereses del grupo Keralty.

A renglón seguido, Riveros indicó que el viernes presentó una recusación en contra del Superintendente de Salud, ya que de acuerdo a ellos él no puede decidir frente a casos de Sanitas, "en la medida que desde antes de ser superintendente, en sus redes sociales ha hecho comentarios y ha tomado posiciones que demuestran con claridad la animadversión no solo que tiene frente a la EPS, sino que tiene frente a la concepción de salud del país, eso lo hace un funcionario que no puede actuar con objetividad".

Por otro lado, el abogado Riveros indicó que buscarán otras vías jurídicas como la contenciosa administrativa, la constitucional y hasta la internacional, y es que esperan tomar medidas que los lleven hasta Naciones Unidas.

"Le daremos traslado a la relatora del derecho a la salud física y mental de la ONU, y los inversionistas de Keralty le enviaron al ministro de Comercio en el que dicen que quieren notificar un anuncio de disputa en el marco de protección de los tratados internacionales de inversión que son aplicables.

Es de resaltar que el superintendente Luis Carlos Leal, además de la denuncia por prevaricato, tiene una investigación disciplinaria abierta en la Procuraduría por cuenta de presuntas irregularidades en las intervenciones a Sanitas y Nueva EPS.

En ese proceso del ente de control, los procuradores delegados ya hicieron una inspección a la Superintendencia de Salud para verificar si es robusto el material que usó Leal en las intervenciones.

