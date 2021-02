Al día se imponen 2.742 comparendos por no cumplir restricciones covid

En los 40 días que han corrido de este año, la Policía ya ha impuesto 109.684 comparendos a ciudadanos sorprendidos violando las medidas de restricción vigentes para enfrentar la pandemia en el país.



(Además: ¿Se equivocó la funcionaria de Fiscalía que no recibió a detenido?)

En enero, según las preocupantes cifras de la institución, se impusieron 99.086 comparendos, y en febrero ya van 10.598, llegando a 109.684 en todo el 2020. Es decir, la Policía impone, en promedio, 2.742 sanciones al día a ciudadanos que han incurrido en actos de indisciplina.



En total, desde marzo del año pasado, cuando se iniciaron las restricciones más fuertes a nivel nacional, la Policía ha impuesto 1’418.367 comparendos.



En ese periodo, el mayor número de sanciones se han impuesto en Bogotá (268.767), seguida por Medellín (112.467), Cartagena (60.003), Barranquilla (52.048) y Cali (38.298).



Y en lo que va corrido del mes de febrero, ciudadanos siguen incurriendo en ese tipo de comportamientos al asistir a fiestas y eventos prohibidos.



El mayor número de casos registrados en febrero se ha reportado en Bogotá (1.813), Medellín (714), Cúcuta (588) y Cali (511).



(De seguro le interesa leer: Fiestas clandestinas, el lunar de la cuarentena por localidades)

No obstante las campañas de prevención y los mensajes de los médicos y funcionarios sobre el autocuidado y los riesgos que se corren al no acatar las restricciones, unidades de la Policía siguen interviniendo fiestas que se realizan a pesar de las restricciones y en las que se incumplen las medidas de bioseguridad.



Uniformados incluso señalan que la labor de supervisar el cumplimiento de esas medidas han terminado hasta en casos de agresiones contra los agentes que participan en dichas tareas.



(Por contexto, de seguro le interesa leer: Ojo: a estas sanciones se expone si organiza o va a fiesta clandestina)



En julio del año pasado se conoció el caso de dos uniformados que acudieron a intervenir una fiesta en el sur de Bogotá y terminaron encerrados en una habitación en donde fueron agredidos con golpes y mordiscos por las personas que se encontraban en el lugar, violando las medidas de bioseguridad.



Solo este año han sido intervenidas por integrantes de la Policía 6.240 fiestas o actividades no permitidas.



Desde el 25 de marzo del año pasado hasta el 2 de febrero, la cifra de intervenciones fue de 128.935. De ellas, dice el informe conocido por este diario, 6.572 intervenciones se registraron en viviendas y 62.363 en entornos públicos.



(Lo invitamos a leer: Desmantelan una ‘chiquiteca’ clandestina en Engativá)



En esos operativos, las autoridades hicieron efectivas 5.656 detenciones de personas que estaban de fiesta y se impusieron, en total, 210.444 comparendos por esa violación.



Las personas sancionadas fueron multadas con un comparendo tipo cuatro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que tiene un valor de 936.320 pesos.



Y en los casos más graves, asociados, incluso, a temas de reincidencia, las personas han sido puestas a disposición de la Fiscalía para imputarles delitos que pueden llegar a tener penas de entre 4 y 8 años de cárcel.



JUSTICIA