Lo que le podría pasar a Epa Colombia por seguir usando redes sociales

Aunque el pasado 29 de noviembre, un juez de Bogotá le ordenó a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, mantenerse alejada de las redes sociales mientras avanza el caso en su contra por vandalismo a una estación de TransMilenio durante el paro nacional, desde entonces en su nueva cuenta de Instagram, creada el 22 de noviembre, la mujer ha hecho 5 publicaciones, de fotos y videos, violando esa orden judicial.



El más reciente video que publicó en su Instagram tiene fecha del 6 de diciembre de este año, y en este se queja de que los medios de comunicación solo vean lo malo de ella y nunca lo bueno. "Para destruirlo, criticarlo y boletearlo a uno sí están buenos", dice en el video de 40 segundos.

Estos incumplimientos, de acuerdo con el abogado penalista Camilo Burbano, podrían llevar a que la Fiscalía, la Procuraduría o la víctima (en este caso TransMilenio) le pidan al juez de garantías que inicialmente no la cobijó con una medida de aseguramiento intramural que revoque esa decisión y le imponga restricciones más fuertes.



En la audiencia del pasado 29 de noviembre, el juez 19 de garantías de Bogotá no accedió a la petición de la Fiscalía de enviar a Epa Colombia a prisión, sino que le impuso medidas no privativas de la libertad, como "la prohibición de utilizar redes sociales o entablar conversación con medios de comunicación, lo que implica cerrar todas sus cuentas actuales y no volver a utilizarlas hasta que la medida cese sus efectos", dijo el togado en la audiencia.



No obstante, frente a los incumplimientos de Barrera, el juez podría determinar cambiarle esa medida por otra no privativa de la libertad, como la casa por cárcel, o incluso enviarla a prisión mientras sigue el caso en su contra.



Además, por esas publicaciones en sus redes, la Fiscalía también podría acusar a la influenciadora del delito de fraude a resolución judicial o administrativa, tipificado en el artículo 454 del Código Penal, que indica que quien "por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno a cuatro años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes".

La más reciente publicación tiene fecha del 6 de diciembre de este año. Foto: captura cuenta de Instagram de Epa Colombia

En la audiencia del 29 de noviembre pasado había sido la misma defensa de la influenciadora la que propuso que a su clienta se le impusiera la prohibición de redes sociales, e indicó que Barrera estaba dispuesta a ejecutarla y cumplirla.



Luego de esto, el juez 19 de garantías de Bogotá determinó concederle esa medida y agregó que con ello se lograba que "Daneidy Barrera Rojas no pueda volver a incurrir en conductas punibles como las que dieron origen a este proceso penal".



Todo el proceso en contra de la mujer comenzó luego de que el pasado 22 de noviembre publicó en sus redes sociales un video en el que se la ve destruyendo una estación de TransMilenio con un martillo, rompiendo vidrios, lectores de tarjetas Tu Llave y sistemas de recargas.



Por ello, la Fiscalía le imputó los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, cargos que Barrera no aceptó.

De acuerdo con la Fiscalía, los daños causados por Barrera a la estación de TransMilenio tienen un costo de 1.218 millones de pesos.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET