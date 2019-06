Sancionan a exdirector del CTI por violar presunción de inocencia

Por extralimitarse en sus funciones al hacer señalamientos contra Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, en el caso del intento de saboteo al proceso de paz y de chuzadas ilegales que involucra al hacker Andrés Sepúlveda, la Procuraduría sancionó al exdirector del CTI Julián Quintana.



De acuerdo con la denuncia, radicada en junio del 2015, en una entrevista con un medio de comunicación Quintana realizó "de manera deliberada y desconocedora de todas su garantías" pronunciamientos en los que indicó que Luis Alfonso Hoyos era el autor intelectual de las chuzadas en el caso del hacker, entre otras afirmaciones.

En ese momento Hoyos era investigado penalmente por este caso, no obstante, en su denuncia dijo que Quintana violó su presunción de inocencia al señalarlo en medios como autor de delitos.



Por esas declaraciones dadas en medios en juio del 2015 y por orden de un Tribunal, Quintana tuvo que rectificar y decir que Hoyos era "presuntamente responsable" de hechos investigados.



Y el pasado 12 de junio en un fallo de primera instancia el Ministerio Público le impuso a Quintana una sanción de suspensión por dos meses de su cargo. Sin embargo, como Quintana ya no es director del CTI, deberá devolver el dinero correspondiente a dos meses del sueldo que tenía en ese entonces. Esta decisión puede ser apelada.



Para la Procuraduría, si bien hubo una rectificación esta se dio "con ocasión de una orden judicial por parte del Tribunal Superior de Bogotá, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, lo que conlleva a que en efecto se presentó una vulneración de derechos fundamentales al emitir dichas acusaciones".



Hace 5 meses Luis Alfonso Hoyos fue absuelto por el juzgado 8 de conocimiento de Bogotá del caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y el intento de afectar el proceso de paz con las Farc.



El despacho anunció que no halló mérito suficiente para condenarlo ni suficiente sustento sobre la forma en la que se realizaron las actividades de investigación contra Hoyos y algunas declaraciones no coinciden.



De otro lado, la Fiscalía también tiene en la mira al exdirector por presuntas irregularidades con bienes de extinción de dominio. De hecho, hace 4 meses Quintana rindió interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, frente al proceso por corrupción que se sigue en contra del secretario general de la Contraloría de Córdoba Alfredo José Mendoza Fortich.

JUSTICIA