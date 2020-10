El pedido de perdón de Mancuso y Rodrigo Londoño a los indígenas

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió perdón por el asesinato del líder indígena Kimy Pernía Domicó y dijo que iba a contar la verdad sobre cómo el Estado les daba información a los paramilitares para tener como objetivo a las comunidades indígenas.

Durante el encuentro por la Verdad indígena, realizado por la Comisión de la Verdad este viernes, hubo una conversación entre Martha Cecilia Domicó, hija de Pernía Domicó desaparecido en Tierra Alta (Córdoba) el 2 de junio de 2001 y el exparamilitar.



En esa conversación, Mancuso reconoció el crimen y señaló que los restos de la víctima fueron lanzados a un río.



“Quisiera pedirles perdón de todo corazón por estos hechos que los han llenado de dolor, de luto, de sufrimiento. Nosotros nunca debimos haber tomado acciones en la guerra (…) yo me equivoqué, pido perdón por ello, por mis acciones en el conflicto”, dijo Mancuso en la conversación telefónica con los familiares de Kimy Pernía.



La hija de la víctima señaló que desde 2007 había intentado tener esa conversación y le dijo: “Yo quisiera saber la verdad, ¿qué hicieron con mi papá o qué fue lo que pasó?, ¿quiénes fueron las personas responsable?"



Añadió que ha sufrido un dolor profundo al no saber qué pasó con su papá y no tiene ni siquiera a donde llevarle flores.

(Lea también: Tras regreso de ‘Jorge 40’, quedan en EE. UU. 5 exjefes 'paras')

A lo que Mancuso respondió: “me duele lo que sucedió con ustedes, con los pueblos indígenas” y señaló que la Fiscalía no les permitía al comienzo de los procesos tener comunicación con las víctimas o realizar encuentros de perdón.



Y luego señaló que el homicidio de Kimy Pernía fue un crimen de Estado y que él recibió una orden “del Estado, de las Fuerzas Militares, del comandante Carlos Castaño” para asesinar al líder indígena y que esto fue parte de una estrategia sistemática para debilitar a las comunidades indígenas y evitar que exigieran sus derechos frente a temas como la construcción de Urrao, Antioquia.



Y dijo que por eso se empezó a censar a los indígenas y restringir los elementos que podían llevar a sus comunidades.



“Ustedes van a conocer como era el mecanismo para que las instituciones del Estado nos informaran cuando ustedes hacían presión sobre ellos, y cómo nos llegaba la información para que de una u otra manera nos desembarazábamos de esa presión que ustedes hacían”, dijo Mancuso.

Quisiera pedirles perdón de todo corazón por estos hechos que los han llenado de dolor, de luto, de sufrimiento. Nosotros nunca debimos haber tomado acciones en la guerra FACEBOOK

TWITTER

Y añadió que no sabe el sitio exacto en el que fue sepultado el líder Kimy Perdía pero que luego de un tiempo fue sacado y arrojado al río Sinú, frente al planchón de Calleja.



La hija de la víctima dijo que no tiene ningún rencor: “nosotros no le vamos a responder con violencia y estoy agradecida por lo que me dice. Me ha dicho qué hicieron con él y ahora le voy a llevar las rosas a él para que él tenga tranquilidad”.



En el acto de perdón también intervinieron exintegrantes de la guerrilla de las Farc, quienes pidieron perdón por sus acciones violentas contra las comunidades indígenas del país.



El exjefe de la desaparecida guerrilla, Rodrigo Londoño, señaló que se equivocaron al poner en marcha sus planes de expansión sin tener en cuenta a las comunidades indígenas presentes en esas regiones a las que llegaban.

(Le puede interesar: Las deudas en la reparación del ‘expara’ Mancuso a las víctimas)

“Nunca les consultamos sus aspiraciones, nunca les consultamos su opinión, en ningún momento tuvimos en cuenta su cosmovisión que es distinta a la nuestra”, dijo Londoño.



Y agregó que no tener en cuenta a los indígenas tuvo para esas comunidades un efecto de dolor, desplazamiento, desarraigo, muerte “y casos abominables de violencia sexual”.



“Ante ustedes, en nombre de la organización, me permito pedirles que algún día nos puedan perdonar. Les pido la posibilidad de que nos reconciliemos para que esto no se vuelva a repetir”, indicó Londoño.

Lea otras noticias de Justicia

-Medidas cautelares a 'La veranera', finca de expara Monsalve



-Golpe al narcotráfico: incautan cocaína líquida de alias Mayimbú



-¿Podría decisión de la Corte tumbar fallos de la Sala Disciplinaria?

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com