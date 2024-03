Tribunal Superior no avaló designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz

El Tribunal Superior de Barranquilla, desde su sala de Justicia y Paz, dio inicio este miércoles a la audiencia en la que negó la figura de gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien podía quedar libre al ser asignado en ese rol por el Gobierno Nacional.

La audiencia se instaló de manera virtual, después de que la semana pasada el magistrado Carlos Andrés Pérez escuchó varias intervenciones, para así citar este 13 de marzo al veredicto final frente a la vocería de gestor de paz que, en la práctica, llevaría a levantarle a Mancuso las 33 medidas de aseguramiento que reposan en el Tribunal de Barranquilla.

"Para el Tribunal la resolución vulnera (la Constitución) porque pretende generar el efecto práctico de un indulto, por ello se inaplicará, lo que conlleva a denegar la solicitad extraordinaria solicitada por el Gobierno Nacional", anticipó al inicio de la audiencia el magistrado, indicando que después argumentaría dicha tesis.

La postura de la Procuraduría

En este trámite, la Procuraduría General de la Nación insistió la semana pasada en que no podían levantarse esas medidas porque no es clara la figura de Mancuso como gestor de paz, en relación a que no se ha dicho frente a qué grupos armados ilegales ejercería esa vocería.

El exjefe paramilitar llegó a la cárcel La Picota, de Bogotá, procedente de Alexandria, Estados Unidos, país en el que permaneció detenido durante varios años, tras ser extraditado en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe junto a otro grupo de paramilitares.

Precisamente, en los últimos días tanto Mancuso como Uribe han sostenido un intercambio de mensajes, siendo el último el del exjefe de Estado, quien dijo en su cuenta de X que el fin de semana pasado alguien cercano al 'expara' lo buscó "que no le vamos a hacer daño pero que se quede quieto".

Salvatore Mancuso ya estuvo en audiencia en una sala de Justicia y Paz de Bogotá, la cual le otorgó la libertad a prueba debido a las tres condenas que tienen encima por sus crímenes como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Los argumentos del magistrado

El magistrado Carlos Andrés Pérez basó en tres premisas su negativa de avalar la gestoría de paz de Salvatore Mancuso. La primera fue que para él aún no es claro a qué grupo ayudaría en la idea de llegar a la paz, pues es un desmovilizado de las Autodefensas que se postuló hace varios en el grupo que oficialmente desapareció.

Otro de sus argumentos se basó en que la resolución presidencial 244 de 2023, con la cual el Gobierno lo nombró gestor de paz, excede lo autorizado por el Congreso de la República en este tema.

Por último, el magistrado indicó que la gestoría de paz de Mancuso no tiene límites temporales ni geográficos, y que esto es fundamental para cumplir ese rol. "No encuentra la sala qué papel cumpliría el procesado en las mesas, no se sabe cuáles son las mesas", afirmó Pérez.

En conclusión, "el Tribunal de Barranquilla resuelve inaplicar para el caso presente y bajo excepción de inconstitucionalidad la resolución presidencial por la cual se designa como gestor de paz a un exmiembro de las Auc". Además, indicó que se denegará la libertad extraordinaria del postulado.

Ante esto, la defensa del condenado exparamilitar presentó el recurso de apelación, al estar en desacuerdo con lo impartido. Ese trámite se cumplirá desde las 10:30 de la mañana del 14 de marzo.

