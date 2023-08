En la mañana de este martes, el ministro de Justicia,Néstor Osuna se refirió a la designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.



Osuna señaló que una vez Mancuso llegue a Colombia - en la actualidad se encuentra en una cárcel de Estados Unidos - "la oficina del Alto Comisionado para la Paz le impone unas tareas que tendría que cumplir. Por ahora hay que esperar que llegue a Colombia", puntualizó.



De igual forma, el Ministro explicó que "la designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, no a él, a cualquiera que sea designado gestor de paz pero no lo libera de los compromisos judiciles".



En esa línea añadió Osuna que Mancuso, "tiene muchos procesos judiciales en Colombia que siguen su trámite".



De igual forma, aclaró que Mancuso tiene la pena cumplida en Estados Unidos, pero en Colombia no, "él tiene penas pendientes en Colombia".

Salvatore Mancuso ante la JEP. Foto: JEP

Anoche, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución con la que designó como como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.



Mancuso llegaría a Colombia, de acuerdo con la resolución a apoyar con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal.



Otro punto en el tema jurídico de Mancuso es que aunque fue rechazado inicialmente por la Justicia Especial para la Paz, JEP, esa justia esta estudiando si lo acepta.

