Estos son los controles a comida de Mancuso, frente a posibilidad de que lo envenenen

Salvatore Mancuso Gómez, de 59 años de edad, es tal vez el hombre privado de la libertad más custodiado de Colombia en estos momentos. Se encuentra recluido en La Picota, en el sur de Bogotá, una de las cárceles de mayor seguridad en el país.



Las medidas de seguridad "no son extremas, son necesarias por la coyuntura política, por quién es y por lo que representó para el país; por eso, es una posibilidad muy real que quieran atentar contra Mancuso", dijo a EL TIEMPO un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelarío, Inpec.



Tras la deportación, el 27 de febrero, del exjefe paramilitar por parte de las autoridades de Estados Unidos, donde pagó una condena de 16 años por narcotráfico, se decidió que Mancuso, sindicado por centenares de homicidios durante su paso por las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, fuera recluido en el pabellón de máxima seguridad de La Picota.



"Este pabellón es de la misma línea que el de los extraditables, son casi uno mismo. Mancuso, está solo en una celda normal, con baño. La misma tiene un televisor, un radio, su escaparate para ropa y productos de aseo y libros", señaló el funcionario.



Añadió que Mancuso está aislado por medida de seguridad, "no es castigo o por mal comportamiento", puntualizó.

Salvatore Mancuso a su llegada a Colombia. Foto: Cortesía

Mancuso está aislado por su seguridad

En esa línea, la fuente señaló que hay un grupo de guardianes que tiene acceso al pabellón y celda de quien fuera el comandante de los bloques 'Catatumbo' y 'Córdoba'.



"Ese grupo cumple con estrictos controles internos y reseñas, ellos son los primeros respondientes por la seguridad de Mancuso, ¿si los rotamos o no? Prefiero no responder", afirmó el funcionarió, quien añadió, "lo que sucedió con alias Matamba nos dejó una amarga experiencia".



De hecho, reconoció que una de las preocupaciones siempre que hay una persona privada de la libertad -PPL, como los llaman- del nivel de Mancuso es la alimentación y la posibilidad de que los envenenen.



Salvatore Mancuso asistió virtualmente, desde La Picota, a una audiencia en la que se definiría su eventual libertad. Foto: Captura de video

¿Lo pueden envenenar?

El Inpec tiene un protocolo para este tipo de PPL de alta connotación, pues "no les puede pasar nada bajo custodia del Estado". En ese sentido, Mancuso tiene hoy tres opciones para consumir sus alimentos:



La primera es "consumir lo que se prepara en el rancho, lo que come todo PPL, y en ese orden de ideas, sus alimentos se sirven de manera aleatoria, es decir, se escoge una papa al azar, la proteína, la verdura, etc", dijo el funcionario.



En esa línea, indicó que una papa la puede escoger un guardián, la carne otro y así hasta completar la ración, "nada debe estar organizado, y algo que se debe destacar es que todo este proceso es grabado y monitoreado", puntualizó.



En segundo lugar, Mancuso tiene la opción de preparar su propio desayuno, almuerzo y cena, "la comida se la pueden hacer ingresar sus familiares en las encomiendas, alimentos que duren", señaló la fuente.



Y la última opción es que se autorice el ingreso de una persona, escogida por los representantes legales de Mancuso, para que prepare sus alimentos, "algo así como un chef personal, al que tienen derecho por los niveles que exige su seguridad".

Al Aeropuerto Internacional El Dorado, fue deportado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Foto: Policía Nacional

Es de recordar este 4 de marzo una juez de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad a prueba a Mancuso Gómez, y pidió que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realicen los estudios de seguridad del caso para garantizar la seguridad del expara.



Pese a la orden de libertad, la misma no se hará efectiva en este instante porque la juez advirtió que se debía verificar que Mancuso no tuviera otras medidas de aseguramiento en su contra.



Y así, se confirmó que contra el exjefe paramilitar hay 33 medidas de aseguramiento correspondientes a procesos en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y otras 14 en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.







