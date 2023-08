Desde Estados Unidos, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que él acepta la designación y el desafío del presidente Gustavo Petro de ponerlo como gestor de paz, y aprovechó para contestarle a la procuradora Margarita Cabello y al fiscal Francisco Barbosa.



"Yo quería aprovechar la ocasión para decirle algo a la procuradora Margarita Cabello y a aquellas personas a las que este nombramiento como gestor de paz les genera tanto escozor, yo no tengo rabo de paja, he venido participando en audiencias virtuales todos los días de mi vida durante 17 años, honrando mi palabra, contando verdades, reconociendo responsabilidades", explicó el exparamilitar.



Además, anotó que él no volvió a delinquir después de su desmovilización en Justicia y Paz, afirmación que la justicia debe comprobar, pues tiene abierto un proceso penal en la Fiscalía por presunto lavado de activos, en el que también está involucrada Enilce López, alias La Gata.



En cuanto a su figura de gestor de paz, afirmó que él buscará la manera de llegar a Colombia para trabajar en esa figura que le dio el presidente de la República, Gustavo Petro.



En desarrollo...