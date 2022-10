Jaime Andrés Osorno, vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cumplió esta semana un mes en el cargo, y aseguró en entrevista con EL TIEMPO que desde su llegada ha revisado los vacíos que encontró en la entidad ligadas al inventario, los depositarios y los predios ocupados irregularmente, que en gran medida no se dan, según él, por pequeños campesinos o víctimas del conflicto.



¿Qué ha encontrado en la SAE desde su llegada?

​

Que no sabemos a ciencia cierta cuántos predios tenemos, qué bienes administramos y en qué estado están.



Dice que no tienen un inventario de bienes de la SAE, pero se habla de más o menos 24.357.



Esos datos existen, pueden ser verificables. ¿Cuál es el detalle? Que no sabemos el estado de los predios, si están ocupados, por quiénes. La otra, que es la más grave, es lo que recibió la SAE de la Dirección Nacional de Estupefacientes, ahí no hay un inventario.



La Contraloría dice que hay predios arrendados con precios muy bajos.



El arriendo se hace al menor costo a todas luces o lo otro es que dependiendo del valor del contrato, el depositario —que es el que nos administra a nosotros los bienes— puede hacer el contrato con el arrendatario sin pasar por la SAE.



¿Qué harán frente a ese punto?

​

No se le paga al que no haya cumplido sus obligaciones: ir a hacer las visitas, cargarlas, saber cuál es el estado del predio. Que nos informen cuáles son los impuestos que deben los municipios para nosotros pagarlos. Depositarios que hayan incumplido de manera sistemática sus obligaciones lo vamos a remover porque no está funcionando. Hay unos que informan juiciosos, pero hay otros que no.¿Cuál es el detalle que hemos identificado? No es que si tiene uno, dos o 1.000. El detalle es que cuántos de esos el depositario ha comercializado, que es para eso que lo contratamos. Es decir, si tiene 100 que los tenga bien tenidos, que le pague sus impuestos, que tenga sus cuentas al día o que no lo ocupen irregularmente.

Tienen una tarea grande con los depositarios.

​

El reto fundamental ahí es que vamos a revisar, según la metodología que manejamos internamente y que sea aprobada por la Junta Directiva, los criterios de asignación de depositarios y hacer una convocatoria nueva de depositarios. Vamos a ver qué ajustamos de la figura para poder tener mayor control. Para que ellos cumplan su papel bien, para también que estas economías no sean las grandes empresas inmobiliarias o los grandes consultores únicamente, sino que también puedan tener el mismo nivel y la misma oportunidad con las pequeñas empresas.



¿A los depositarios que no cumplan les van a quitar el convenio?

​

Sí, en los próximos días vamos a remover un número importante de depositarios a los que desde hace un mes les hemos requerido varias veces para que cumplan con sus obligaciones.



¿Y cuál es la propuesta ante tantas problemáticas?

​

Hay que hacer una inversión grande en dos sentidos: uno es modernizar los sistemas de información, en eso hay que reconocer que la administración del doctor Andrés dejó contratos con diseños de software y de cosas que están en desarrollo.

Creo que eso fue un primer paso, pero no es suficiente. La segunda vía es que ese esquema de depositarios no ha funcionado bien, no por el esquema en sí mismo, sino por los depositarios. Porque el sistema puede ser eficiente, pero quizás en la escogencia en los depositarios y de hacerles control creo que está fallando, y justos pagan por pecadores. Y creo que la entidad es muy minúscula en personal. Es decir, estamos hablando de una entidad que tiene 615 personas y está manejando 24.000 o 27.000 folios de matrícula inmobiliaria, está manejando cerca de 10 billones de pesos en sociedades.

Ocupación de predios

El vicepresidente de la SAE, Jaime Andrés Osorno. Foto: SAE



¿Cómo están los bienes que administran y han sido invadidos?



Estamos en un piloto muy artesanal, nos va a indicar la ruta más efectiva para identificar el fenómeno de por qué están ocupados. Escogimos unas zonas rurales, que es donde hay más retos, porque en los urbanos uno encuentra casos, por ejemplo, de ocupaciones irregulares en condominios de estrato seis en Bogotá y en Cali. Y teniendo eso un depositario, ahí es donde uno dice “aquí pasa algo con el depositario”, porque uno dice una cosa es que se me metan en una finca en el Cauca o en el Valle y otra cosa que se me metan acá en un conjunto residencial.



¿En el campo qué harán?

​

Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Tierras para que nos ayude a identificar de manera conjunta si los que están ocupando el predio son sujetos de ordenamiento social de la propiedad, o lo que llamamos sujetos de reforma agraria.

Es decir si son campesinos que tienen derecho a la tierra. En esos casos vamos a regularizar esa ocupación, si son predios ya extintos se los entregamos a la ANT para que asigne los títulos. Y en los que están en proceso de extinción estamos viendo los diversos mecanismos que tiene la SAE para regularizar esas ocupaciones.



¿Como cuáles?



Depósito, destinación provisional, contratos de arriendo, contratos de aparcería, contratos de uso que permitan regularizar esa ocupación y que permita que el predio sea rentable, que los campesinos puedan, con esa ocupación regularizada entre campesinos y la SAE o el depositario, llegar a Finagro, al Banco Agrario a gestionar un proyecto para hacerlo productivo.



¿Qué pasará en los predios ocupados por grandes ganaderos?

​

Vamos a conminarlos a que desocupen el bien, a que regularicen la ocupación y eso es determinar cuántos años llevan ahí, que nos paguen los arriendos dejados de percibir. Y si están dispuestos a quedarse con los arriendos de mercado, pues hablemos y negociamos, pero primero nos pagan lo que han dejado de percibir.



¿Cuántos son pequeños campesinos y cuántos terratenientes?

​

Le soy franco, no tenemos hoy la capacidad para determinarlo, estamos trabajando en ello, pero lo que hemos identificado son ocupaciones por personas que no son campesinas, sino que son empresarios del agro. Hoy las mejores tierras de la administración de la SAE están ocupadas irregularmente por empresarios que le están haciendo trampa al Estado.



¿Hay testaferros que no han soltado predios de la mafia?



Tenemos comentarios, la gente cuando vamos nos dice, nos comenta, pero no tenemos un registro. Estamos intentando mirar si hay registros de denuncias concretas, estamos trabajando con un equipo que intenta mirar y detallar en la Lista Clinton para ver cuáles son las relaciones que hay, pero yo hoy no tengo evidencia documental fehaciente que me permita hacer una afirmación de esa categoría.

¿Cuáles son los cinco retos que tiene la SAE?

​

Hacer más transparentes los procesos, lograr el objetivo que nos ha puesto el presidente, democratizar más la administración de los bienes. El tercer reto tiene que ver con cómo volver a que los bienes que administra la SAE tengan un objetivo social, cómo ponemos por ejemplo a Drogas La Rebaja en función de la política pública de salud. El tema de la corrupción es uno de los retos esenciales, queremos extirpar hasta el último rezago de corrupción de la entidad, para eso estamos en alianza con la Contraloría.



¿Hay un estimado de cuánta plata han perdido?

​

Nos hemos dado cuenta de que con los pocos casos que nos hemos encontrado de presuntos temas irregulares, aun así esta entidad es rentable. Para responder la pregunta, eso no lo hemos estimado, seguramente hará parte de nuestro trabajo en los próximos meses.

80 % de los bienes ocupados irregularmente están en zona rural

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entrega a la Alcaldía de Cali el predio 988 metros cuadrados en un sector de El Refugio. Foto: Secretaria de vivienda de Cali

Extraoficialmente ha trascendido que serían unos 10.000 los bienes bajo la administración de la SAE que están ocupados, de ellos unos 1.500 se habrían recuperado durante la pandemia.



En esa línea, Jaime Andrés Osorno, vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles de Activos Especiales de la SAE aseguró que no tenía “en su cabeza” la cifra de cuántos son los bienes ocupados pero señaló que “en predios rurales, más o menos el 80 por ciento hoy tienen un tema de ocupación irregular”.Añadió que esos predios son los que están extintos, “tal vez de los que están en proceso de extinción hay un porcentaje mucho menor porque están en arriendo o venta”, y aclaró que no todas las ocupaciones son por campesinos, negros e indígenas.



En septiembre de este año Blomberg —medio de comunicación económico— dio a conocer los 10 predios más valiosos de la SAE ocupados de manera irregular. En primer lugar figura un predio en Bogotá, ubicado en la avenida calle 22 n. ° 111-25, el cual tiene un área de 6.082 metros cuadrados y su avalúo catastral es de 10.674 millones de pesos.



Le sigue la urbanización Nuevo Horizonte Soledad, en Soledad, Atlántico, que cuenta con 243 inmuebles avaluado en 9.536 millones de pesos.



Entre los predios recuperados por la SAE sobresale un apartamento ubicado en la carrera 59 n.° 91 -20, en Barranquilla, que estaba ocupado por Enilce López Romero, la ‘Gata’, quien se consideró como la zar de las apuestas en la Costa, condenada por lavado de activos y homicidio.



