'Buscan entramparme': Rodrigo Granda, exnegociador de las Farc

A través de un comunicado Rodrigo Granda, quien se conoció en su momento como el 'Canciller de las Farc', desmintió que tenga alguna relación con Horacio López Calle y Viviana López Calle, y que hubiera incorporado sus nombres en las listas de la guerrilla.



"El nuevo señalamiento contra Rodrigo Granda se suma a la campaña de estigmatización y perfidia contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Él, en su calidad de alta parte contratante y antiguo negociador, asegura que no conoce a los involucrados en los audios revelados por diversos medios de comunicación y denuncia un nuevo caso de entrampamiento que mina el camino de la paz", se lee en el comunicado.

Se advierte en el comunicado que la aseveración sobre la supuesta incidencia de Rodrigo Granda en la inclusión de Horacio López Calle y Viviana López Calle en listados de excombatientes "es falsa, en tanto él no participó en su elaboración".



Rodrigo Granda en la actaulidad esta como delegado en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz.



Señalan en el comunicado que es importante aclarar que la acreditación de Horacio López Calle, alias Gafas, se realizó a través de los listados construidos por el antiguo Bloque Efraín Guzmán. "El señor López siguió el proceso exigido por la OACP, que finalmente acreditó su vinculación a las Farc-EP. Así mismo, enfatizamos que fue la justicia ordinaria la que dictaminó que la señora Viviana López Calle tuvo relación con las FARC-EP, no la organización guerrillera o el antiguo negociador",al reiterar que Granda no tuvo nada que ver en el proceso.



Rodrigo Granda, de acuerdo con la comunicación, reitera "que no conoce y no tiene ninguna relación con la señora Viviana López", capturada esta semana, y de quien se dijo era su compañera sentimental.



"Afirma que no participó en los audios dados a conocer por diversos medios de comunicación y que en ellos simplemente se escucha a dos personas que hablan de una supuesta comunicación con él. En ningún momento se muestra evidencia alguna de contacto directo", explican.

Y se afirma que estos hechos constituyen un "entrampamiento en su contra, provenientes presuntamente de la Fiscalía General de la Nación bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez".



Reitera que pese, a lo que consideran, como los continuos actos de estigmatización y perfidia contra el Acuerdo Final de Paz, "reiteramos el compromiso de Rodrigo Granda con el Proceso desde su participación en la CSIVI. Él, como la inmensa mayoría de los y las firmantes, trabaja en el proceso de reincorporación para garantizar la participación política sin armas".



