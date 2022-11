"¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán? ¿Qué sale mas barato: una vida menos?".



Con ese duro trino la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó a la decisión de un juez de control de garantías de la ciudad que el miércoles dejó en libertad a 13 personas señaladas de un robo masivo en el sistema TransMilenio.



Este pronunciamiento es el último capítulo de una larga serie de críticas de la alcaldesa a las decisiones de jueces que han dejado en libertad a capturados por la policía por hurtos en la ciudad.



A finales de octubre, la mandataria advirtió que el 80 por ciento de las personas capturadas por robar en el sistema masivo quedaban libres y cuestionó: “mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades por mucho esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y nuestra Policía de Bogotá hagan”.



Sectores de la justicia han ripostado a las quejas de la alcaldesa pidiendo respeto a la autonomía de los poderes e incluso la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por presidentes de las altas cortes y el Fiscal General, suscribieron un documento pidiendo a quienes trabajan en el sector público “ponderar sus palabras, en sus justas dimensiones, conforme al ordenamiento legal positivo y con respeto a la autonomía e independencia de los poderes públicos”.



Añadieron que los jueces actúan conforme a la ley, “en virtud del diseño constitucional del país y sin pasar por alto la separación de los poderes públicos”.

Pero más allá del enfrentamiento entre la alcaldesa y la Rama Judicial volvió a encenderse un debate, que lleva años, sobre la necesidad o no de que las personas capturadas sean privadas de la libertad mientras avanzan los procesos en su contra.



¿Enviar a prisión a todos los capturados reduce la inseguridad?, ¿contribuye a bajar la sensación de inseguridad? Y en la otra orilla, esto ¿aumentará el hacinamiento carcelario?, ¿incrementará los riesgos de millonarias demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad?



Fabio Bernal, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y presidente del Colegio de Jueces y Magistrados, consideró que hay una falsa convicción de que justicia es igual a cárcel y afirmó que “la justicia es mucho más que dejar libre una persona sin revisar puntualmente el tema”.



Igualmente, dijo que hay una alta congestión en la rama y que se requiere que toda la cadena funcione, bien iniciando con una buena investigación de la Fiscalía y apuntar a “racionalizar la prisión con criterios claros de cumplimiento, y en los casos de liberación transitoria, las autoridades penitenciarias y policivas teniendo métodos de control y seguimiento para prevenir”.



A su turno, Freddy Machado, presidente de Asonal, el sindicato de la rama, señaló que la crisis social del país es extraordinaria “y no se puede seguir enfrentando con mecanismos ordinarios, se necesita un número de jueces, fiscales y defensores adecuados para poder responder”.



Dijo que si lo que se quiere es hacer más duras las normas para que la mayoría de los capturados vayan presos, el tema debe ir al Congreso.

Cifras Ministerio de Defensa. Foto: Infografía EL TIEMPO

Hurto a personas

El año pasado, según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, la Rama Judicial tenía una congestión de 58,1 por ciento, las demandas contra el Estado tenían pretensiones por 19 billones de pesos, y del ciento por ciento de los procesos llevados a juicio solo en el 40 por ciento se llegaba a condena, y en los demás casos los investigados fueron absueltos.



Además, de acuerdo con el Inpec, el nivel de hacinamiento en el país llega al 21,05 por ciento, con una sobrepoblación de 17.084 personas.



Al tiempo vienen creciendo las cifras de distintos tipos de hurto. Por ejemplo, entre enero y septiembre de este año, según cifras del Ministerio de Defensa, se han reportado 239.855 casos de robo a personas.



En el mismo periodo del año pasado fueron 196.879, y en 2020 llegaron a 148.269. Y según una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada entre el 3 de septiembre y el 14 de octubre, un 77 por ciento de los encuestados se sienten inseguros, aunque solo un 17 por ciento dice haber sido víctima de algún tipo de robo.



A esto se suma que 58.868 de las personas privadas de la libertad en el país están asociadas a casos de reincidencia, la mayoría de ellas por hurto (12.529 personas) y por tráfico de armas, otras 8.194 personas.



Con ese panorama analistas plantearon fórmulas para hacer mas eficiente la justicia que apuntarían a una reforma de fondo a todo el sistema.

Bandas dedicadas al robo en TM. Foto: Fiscalía General de la Nacional.

El magistrado Hermens Darío Lara afirma que el sistema judicial penal está colapsado por errores en su diseño y funcionamiento con “un reducido número de fiscales, hay fiscales con dos mil investigaciones, unido a la incapacidad de la policía judicial –CTI y Policía Nacional– de dar un apoyo completo a la función de investigación”.



Por esto considera que las soluciones deben ser integrales y que la medición del sistema no se puede contabilizar por cuenta de las personas capturadas.



A su turno, el exministro de Defensa Diego Molano Aponte sostuvo que la ley de Seguridad Ciudadana aprobada en diciembre del año pasado en el Congreso ya tiene las herramientas para garantizar que los capturados sean privados de la libertad.



“De haberse aplicado esta ley tendríamos 13 bandidos menos en las calles y ciudadanos seguros en Bogotá. ¡Úsenla!”, indicó Molano.



En esa línea, el analista político Fernando Posada consideró que “los atracadores deben ir a la cárcel” y que su libertad es una injusticia contra las víctimas y la comunidad.



El penalista y conjuez de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia Mauricio Pava Lugo señaló que el debate se debe plantear con respeto pero con conocimiento de dónde está el problema. “Para la eficiencia y la eficacia, necesitamos un cambio de hábitos, un movimiento contracultural que le apueste a fortalecer la investigación y el abandono de un perjudicial extragarantismo en los procedimientos”, aseguró.



Igualmente señaló que no todos los delitos deberían terminar en cárcel: “en particular cuando nuestro sistema penitenciario viola los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y no garantizan la reinserción socio-laboral de los condenados”.

El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández se declaró partidario de una reforma integral que garantice un equilibrio entre los derechos de las ciudadanos víctimas de los delincuentes y el debido proceso para estos últimos.



“No todo tiene por qué dar lugar a la cárcel, eso hace parte precisamente de la política criminal del Estado y es necesario que se fije un criterio para saber cuándo se aplica la cárcel y cuándo no. Eso lo tiene que hacer el legislador fijando la política criminal del Estado en armonía con todos los entes que tienen relación con la materia”, añadió Hernández.



El debate sobre las reformas del sistema se da en momentos en que el Gobierno viene ambientando la presentación de un proyecto al Congreso que apunta, según ha dicho el ministro de Justicia, Néstor Osuna, a “una política criminal humanista, que reivindique la resocialización y tenga en cuenta que las personas privadas de la libertad han cometido un delito y tienen que pagar una pena, pero siguen siendo seres humanos”.

