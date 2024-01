Mujer fue encañonada en su propia casa por delincuentes que robaron su camioneta

Este domingo, 21 de enero, se reportó otro robo en la ciudad de Bogotá. Según la denuncia, tres delincuentes atracaron a una mujer en la puerta de su casa y se llevaron su camioneta.



Los hechos ocurrieron en el barrio El Encanto en la localidad de Engativá, al parecer los hombres tendrían armas de fuego.



(Le puede interesar: Placa de moto involucrada en robo a Mercedes convertible en Bogotá es 'gemeleada').

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona. En las grabaciones compartidas por la víctima, se puede observar como tres sujetos llegan corriendo desde el barrio el Jardín de Villa Luz hasta la casa de la mujer.



La víctima del atraco fue Francia Triana Serrano, microbióloga industrial. La mujer explicó, en dialogo con EL TIEMPO, que el robo ocurrió sobre las 10:30 p.m y detalla que no había identificado nada extraño en la zona.



"Yo llegaba más o menos como hacía las 10 p.m. a mi casa y pues como es usual, paqueé la camioneta afuera, me bajé, entre mis cosas a la casa y volví a salir. No había nada raro, nada sospechoso", comentó Triana.



(Además: Así fue el millonario robo de 16 camionetas blindadas que servirían a la UNP).

Llegó un sujeto y me encañonó. Me puso un revolver y me dijo que 'pasito', que no gritara FACEBOOK

TWITTER

El hecho sucedió en la calle 64C, número 73-22, cerca a la Avenida Boyacá. Conforme con las grabaciones, se puede identificar que los sujetos arribaron a la cuadra cuando Triana se encontraba aparcando su vehículo dentro del garaje de su casa.



"Es evidente que alguien les aviso que yo estaba guardando la camioneta, se vinieron corriendo y esperaron detrás de la reja hasta que yo termine de parquear", dijo la víctima, quien explicó que tan pronto apagó el automóvil, un hombre la abordó en la ventana del copiloto.



"Llegó un sujeto y me encañonó. Me puso un revolver y me dijo que 'pasito', que no gritara. Me hizo señas, fue curioso que no me habló nunca", relató la mujer.



(Siga leyendo: Un hombre fue herido en intento de robo en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Los sujetos llegaron corriendo cuando estaba parqueando. Foto: Suministrada

Tras la amenaza, dos personas se acercaron en el costado del conductor, abrieron la puerta y la bajaron de la camioneta de placas NIT843.



Triana Serrano explicó que le revisaron los bolsillos y tomaron las llaves del automóvil Kia Seltos Zenith 2024. Según cuenta, llevaba solo un mes con la camioneta y no la había terminado de pagar.



La mujer dijo que tan pronto tuvieron las llaves, arrancaron y que en su afán por salir, "incluso le pegaron al carro". En el vehículo no había otros bienes de valor.



Después de intimidarla con el arma, los delincuentes se dieron a la huida. La Policía Nacional llegó a los 8 minutos para la respectiva denuncia. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los ladrones.



Agentes de la Sijin se dirigieron al lugar de los hechos a media noche para adjuntar las declaraciones de la víctima y las pruebas de lo ocurrido.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Lea más noticias...