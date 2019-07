Este año ya van 16 niños asesinados por su propia familia

Los hechos que rodearon el asesinato de un policía y sus dos hijos, de 7 y 10 años, en su casa del sector de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, generaron desconcierto y rechazo en la ciudad. Inicialmente, la madre de los niños, Gloria Aideé Huertas Riaño, dijo que ella mató a su compañero el 24 de marzo, luego de que él asesinara con arma blanca a los pequeños; y una semana después, la mujer fue capturada por la Fiscalía señalada de perpetrar el triple homicidio.

Este es uno de los 16 crímenes de menores de edad que se ha registrado este año en el país y en los cuales los victimarios han resultado ser sus propios familiares. Nueve de las víctimas tenían menos de 4 años, según un estudio de peritos de Medicina Legal conocido por EL TIEMPO.



El informe señala que en la última década han sido asesinados 395 menores en el país a manos de sus familiares y que en 106 de los casos la victimaria fue la madre y en 97 fue el padre. En los demás casos aparecen primos, tíos, hermanos y hasta abuelos como los agresores.



De los 379 menores asesinados entre 2009 y el año pasado, 201 tenían menos de cuatro años, 64 tenían entre 5 y 9 años; 59, entre 10 y 14 años, y 55 víctimas tenían entre 15 y 17 años. Además, se encontró que 208 eran hombres y 171 mujeres.



Aunque el comportamiento ha sido variable en el paso de los años, analistas señalan que el fenómeno es muy grave. Así, por ejemplo, en 2009 fueron asesinados 46 menores; en el 2012, 49; en el 2013 bajó a 23, para luego empezar a subir a 40 víctimas en 2015; 45, en 2017, y 29, el año pasado.



Hace apenas dos meses, un juzgado de Medellín condenó a penas de 35 y 37 años de prisión a Daniela Giraldo Sierra y Mateo Sepúlveda Jaramillo, por el homicidio de un menor de 2 años de edad registrado en septiembre de 2017.



En ese caso madre y padrastro del niño le dijeron a las autoridades que el menor había broncoaspirado en su casa y que cuando lo iban a trasladar a un centro asistencial ya era demasiado tarde y que murió en el camino. Los peritos de Medicina Legal revelaron una atroz versión de los hechos: el menor presentaba múltiples hematomas y laceraciones recientes y antiguas por todo su cuerpo, y la causa de su muerte fue violenta y causada por “asfixia por sofocación manual”.



Al dictamen de Medicina Legal que evidenciaba un cuadro severo de maltrato físico, se sumaron testimonios de vecinos y familiares que fueron escuchados en el proceso penal y que daban cuenta de las agresiones que sufrió el pequeño en su corta vida.



Rodrigo Córdoba, jefe del departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, sostuvo que en ese tipo de casos se han encontrado desde familiares con trastornos mentales que los apartan del deber de protección de los menores hasta casos asociados con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas que aumentan el riesgo de ese tipo de conductas.



Buscando una explicación científica para estos casos, Santiago Zarate, líder de la línea de psicología clínica y docente de la Universidad Sergio Arboleda, dijo que pueden existir depresiones posparto “que son mucho más comunes de lo que se cree” y que pueden llevar a que no se genere empatía entre las madres y sus hijos.



“Ese vínculo se da por la liberación de oxitocina, principalmente, y otros neurotransmisores. Cuando hay déficit de esta liberación de oxitocina, no hay un vínculo y la madre no siente tener que cuidar las necesidades básicas de su hijo, entonces no responde a ellas, y ese puede ser un primer síntoma de violencia”, dijo el experto.



Cecilia Dimaté, psicóloga y pedagoga de la Universidad Externado, considera que en el país hay patrones culturales de violencia que no dejan a salvo ni a los niños. “Hemos tenido una guerra de más de 50 años donde la concepción o la idea de la muerte violenta (...), las relaciones intrafamiliares también han venido creciendo en ese marco de la violencia, del padre contra la madre y de los padres contra los hijos”, afirmó Dimaté.



Mientras que el abogado penalista Marlon Díaz señala que el Código Penal tiene condenas adecuadas para ese tipo de delitos y que se aplica el homicidio agravado, donde la pena va desde 33 hasta 50 años, lo cual es coherente con situaciones tan graves; Alejandro Acosta –director general de Cinde (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano)– dice que se requieren políticas estatales de apoyo a las familias: “Hay que entender la importancia de una crianza constructiva y amorosa (...), además, hay un trabajo que tiene que hacer el sistema para entender mejor la salud mental, para tener un mejor apoyo a la familia y todo el proceso de crianza y de acompañamiento a los niños”.



María Inés Cuadros, asesora de protección de infancia de Aldeas Infantiles SOS Colombia, señaló que los casos de filicidio son más comunes de lo que se cree y que son multicausal, desde un maltrato que accidentalmente termina en un homicidio hasta casos de delirios, condiciones hormonales y malas relaciones de pareja que terminan en crueles venganzas.



Luz Alcira Granados, directora de incidencia política y comunicaciones de Save the Children Colombia, sostuvo que hay que estudiar los patrones de violencia intrafamiliar que siguen siendo difíciles en el país, y dejar de aceptar la agresión, el castigo físico y la humillación “como prácticas toleradas, aceptadas, justificadas e, incluso, muchas veces repetidas en la crianza de los hijos”.



