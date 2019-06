Regreso de Murcia no ilusiona a víctimas con recuperar su plata

Diez años han pasado desde que David Murcia Guzmán fue condenado por la justicia del país, señalado de ser el cerebro de una poderosa captadora ilegal con la que terminó estafando a miles de colombianos que le apostaron a utilidades millonarias en un corto tiempo. Esta semana regresó al país a terminar de cumplir su pena, mientras que muchos de los exmiembros de la llamada familia DMG siguen esperando recuperar el dinero invertido.

Entre enero del 2010 y noviembre del 2017, Murcia estuvo pagando una condena por lavado de activos en Estados Unidos. Y si bien en ese último año recuperó su libertad, su deportación a Colombia solo sucedió este martes por cuenta de los recursos que interpuso para frenar su regreso al país, como una solicitud de asilo, argumentando que su vida corría peligro en Colombia.



Aquí tiene pendiente una condena de 22 años de cárcel por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero. Y ahora deberá enfrentar un nuevo cargo, pues la Fiscalía anunció que le imputará concierto para delinquir, lo que podría sumarle más años a su condena.



Ese mismo delito se le imputó en abril del 2013 a sus antiguos socios Margarita Pabón y el fallecido Daniel Ángel Rueda, quienes llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía y fueron condenados a 48 meses de prisión. Además del tiempo de cárcel, Murcia también fue condenado a pagar una multa de 25.700 salarios mínimos, es decir, más de 21.000 millones de pesos.

Reparación, a medias

Según datos de la Fiscalía, Murcia alcanzó a recaudar, entre 2007 y 2008, cerca de 2.000 millones de dólares a través de DMG Grupo Holding S. A., que se expandió a Panamá, Venezuela y Ecuador, y fue intervenida por el Gobierno en 2008 por captación ilegal de dinero bajo la figura de ‘pirámide’.



La intervención dejó en el limbo a miles de personas, que invirtieron capitales desde $ 100.000 hasta más de $ 100 millones. Oficialmente se conoce de unas 240.000 personas registradas como víctimas.



En los 10 años que han pasado desde la intervención a DMG, solo se han podido devolver a los afectados unos 93.626 millones de pesos, afirmó María Mercedes Perry, agente liquidadora de la captadora, quien dijo que esa plata se les ha devuelto tanto en bienes como en dinero en efectivo.

Sin embargo, todavía falta por devolver 1,03 billones de pesos a los afectados, dinero que aún debe recuperarse, dijo Perry.



A pesar de que ya ha habido pagos a algunos afectados a través del proceso de liquidación de la empresa, las víctimas del proceso penal en contra de Murcia aseguran que no han recibido nada por concepto de reparación, según comentaron Fernando Ruiz y Lida Rivera, abogados de quienes fueron estafados por DMG.



Ruiz aseguró que la llegada de Murcia a Colombia no tendrá ningún efecto en el dinero que deben repararle a sus clientes, a menos que él revele más información sobre plata o bienes que no ha entregado.



Y Rivera dijo que algunos de los que se registraron como afectados en el proceso administrativo de liquidación han recibido pagos de no más de 500.000 pesos.

Demandas al Estado



De otro lado, por la estafa millonaria y las pérdidas que representó para miles de colombianos, el Estado ha recibido a lo largo de los años más de 300 demandas.



De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que ejerce la defensa del Estado en las demandas en su contra, la Nación tiene actualmente 146 casos con pretensiones por 9,68 billones de pesos. Estas demandas son contra entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y Financiera.

La Nación ya ha ganado 142 procesos gracias a la intervención de la ANDJE, con lo que Colombia se ahorró 2,30 billones de pesos; mientras que solo se han perdido tres casos, que han representado $ 13.570 millones.

Busca rebajar condena

Los abogados de Murcia Guzmán, que fue enviado a la cárcel La Tramacúa de Valledupar, han intentado, mediante varias figuras legales, disminuir los 22 años de condena que tiene que pagar en Colombia, incluyendo un recurso de casación y uno de revisión que interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, ese recurso fue inadmitido por el tribunal en abril de 2018.



Ahora, la defensa de Murcia pedirá al juez octavo de ejecución de penas de Bogotá, que está encargado del cumplimiento de su sentencia, que se le validen los nueve años y cinco meses que permaneció detenido en Estados Unidos. De ese modo esperan que el tiempo de cumplimiento de la pena alcance al menos 11 años de cárcel, con lo que le quedaría pendiente la mitad de la sentencia, la cual podría comenzar a redimir desde su sitio de reclusión con trabajo y estudio.



Aunque esa solicitud tendría que ser resuelta por el juez de ejecución de penas, lo que este decida podría ser apelado ante su superior jerárquico, e incluso su defensa podría acudir a la tutela para buscar que se le tenga en cuenta la rebaja por lo pagado en el exterior.



Murcia Guzmán, a su llegada a Colombia, repartió bendiciones a las víctimas de la captadora, pero nada dijo sobre el rumbo que tomaron sus recursos, y que, según la Fiscalía, fueron sacados a países como Panamá con operaciones en las que aparecía su esposa Joanne Ivette León, también condenada por la estafa.​

‘Pirámides’ se siguen llevando los ahorros de la gente

En el país, las llamadas ‘pirámides’ no han desaparecido, pero sí han cambiado su manera de atraer y atrapar a las personas y convencerlas de invertir dinero en un negocio que les promete grandes ganancias con poco esfuerzo. Hoy, los estafadores saben que necesitan disfrazar su empresa ilegal para evitar ser detectados, por eso están recurriendo a nombres sugestivos como ‘emprendedores’, ‘club de inversión’ o ‘telares’, entre muchos otros, y se promocionan en páginas web o redes sociales, en las que es más difícil su seguimiento por parte de las autoridades.



En estos esquemas ilegales el objetivo es completar la estructura a través de la vinculación de varias personas; así, los interesados deben lograr que un número de individuos entren después de ellos, con lo que la ‘pirámide’ tiene un crecimiento exponencial. Una señal de alerta, dicen las autoridades, es que un negocio ofrezca rentabilidades extraordinarias o multiplicar el dinero prácticamente sin trabajo. Por otro lado, en el país, quienes se vinculen a una ‘pirámide’ no solo corren el riesgo de perder su dinero, sino que también pueden ser procesados judicialmente si se comprueba que, además de entregar recursos, promovieron la captación ilegal al invitar a otros participantes.



* Con información de Economía y Negocios

Ponen freno al Telar de Sueños

Telar de los Sueños, Mandala y Tejedoras de Sueños son los nombres con los que se conoce a la que es, por estos días, la ‘pirámide’ de moda, que esta semana recibió un nuevo golpe de las autoridades.



Puntualmente, la Superintendencia de Sociedades anunció la intervención de este esquema de captación de dinero, y se sumó a la Superintendencia Financiera, que había hecho lo propio hace tres semanas.



Así las cosas, la entidad tomará posesión de los bienes y negocios de María Fernanda Martínez, María Nilse González y María Consuelo Camelo, señaladas como “organizadoras, partícipes, promotoras y receptoras de dineros en desarrollo de actividades de captación ilegal, en modalidad de ‘pirámide’ ”.



El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, aseguró: “Las captaciones ilegales bajo esquemas de ‘pirámide’ están prohibidas (...); se les solicita a los ciudadanos denunciarlas una vez tengan conocimiento de las mismas, y los conmina a abstenerse de entregar dineros”.

El Mandala, según los investigadores, comenzaba con un voz a voz para participar en un proyecto supuestamente de “economía colaborativa”, pero, para ingresar, debía darse un “regalo” de entre 4,5 y 4,6 millones de pesos.



Ese dinero servía como contribución para el “cumplimiento del sueño” de cada persona, e incluía una promesa de que quien aportara recibiría un rendimiento mayor, lo cual, según la Súper, es falso, ya que los recursos no se invierten, sino que sirven para mantener en operación el ‘telar’.



Con la intervención, la Supersociedades busca frenar todo tipo de operaciones de este tipo y trabajar en la devolución de los recursos invertidos, a la par que la Fiscalía también investiga más de 400 casos de mujeres que habrían sido vinculadas a la ‘pirámide’.



JUSTICIA

