5.713 niñas entre 10 y 13 años quedaron en embarazo por violación

El año pasado, 9.545 menores de 18 años que fueron víctimas de violencia sexual resultaron en embarazo como producto de esa violación. De ese total, el 60 por ciento (unas 5.713 niñas) tenían entre 10 y 13 años.

Esa es una de las más duras y alarmantes revelaciones que hizo el informe Forensis del Instituto de Medicina Legal, la radiografía más completa que se realiza cada año sobre la violencia en el país, entre ellas la violencia sexual, la violencia intrafamiliar e interpersonal, los homicidios, los suicidios, las lesiones personales, los accidentes de tránsito.



Según el Forensis, el año pasado se realizaron 26.005 exámenes médicos legales por un presunto delito sexual, con una tasa de 52,30 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta que se ha registrado en el país en los últimos 10 años, según advirtió Medicina Legal.



Del universo de víctimas de violencia sexual, la mayoría (el 87,45 por ciento) tenía menos de 18 años, siendo los menores de entre 10 y 13 años los más afectados (5.713).

La cifra total muestra que en el 2018 los casos de violencia sexual crecieron un 9,5 por ciento (unos 2.267 casos más que el año anterior), y que las mujeres –principalmente las niñas– siguen siendo las más violentadas. Por cada hombre víctima de violencia sexual hay seis mujeres. Así, el año pasado 3.756 hombres fueron víctimas de delitos sexuales, mientras en el caso de las mujeres las víctimas fueron 22.309.



De ese total de mujeres, el 42,37 por ciento fueron menores de edad que quedaron en embarazo. Como la mayoría de niñas embarazadas tenían menos de 13 años, Medicina Legal destaca que es importante establecer cuántos de esos embarazos llegaron a término y si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) les hizo algún acompañamiento a estas madres menores, cuyos embarazos eran de alto riesgo y quienes legalmente podían acceder a un aborto.



El Instituto comparó sus cifras con las del Dane, que reportó que el año pasado 5.538 niñas menores de 14 años tuvieron un hijo. Esa cifra no sólo es alarmante como indicativo de maternidad infantil, sino también porque no se sabe cuántas de esas niñas pudieron haber sido violadas.



Pero, además, el Instituto reportó por lo menos 2.920 casos de niños menores de 4 años abusados sexualmente. Llama la atención que octubre, el denominado mes de los niños, fue el periodo en el que se registraron más delitos sexuales en todo el año.



“Esa es una de las alarmas en donde definitivamente el país se tiene que volcar en este momento. Vimos embarazos en niñas y adolescentes, situación con la que completan el ciclo de violencia. Así, vemos a niñas que son violentadas, que no están preparadas para ser mamás en unos hogares que no están estructurados porque tienen violencia intrafamiliar. Y esos son los adultos que le vamos a entregar a nuestro país”, aseguró Claudia Adriana del Pilar García, directora de Medicina Legal.

Vemos a niñas que son violentadas, que no están preparadas para ser mamás en unos hogares que no están estructurados porque tienen violencia intrafamiliar FACEBOOK

TWITTER

García advierte sobre la violencia que se da dentro de los hogares, ya que en el 47,80 por ciento de delitos sexuales (11.605 víctimas) el agresor fue un familiar y un 8,5 por ciento de las mujeres agredidas tuvo como victimario a su pareja o expareja. Así, se explica que en el 75 por ciento de los casos el escenario donde más se comete este crimen es en una vivienda. Pero además, los colegios también aparecen en el reporte con un 3,10 por ciento de los registros.

Explotación sexual

Medicina Legal también reportó 145 casos de explotación sexual de niños y niñas. El 51 por ciento era explotación sexual comercial, el 44 por ciento pornografía infantil, y el 3,4, trata de niños y niñas con fines sexuales.



En todo caso el Instituto, que desde este año reporta ese tipo de violencia, asegura que la cifra es mínima comparada con la de Unicef, organismo que estima que del total de menores de edad en Colombia, unos 35.000 estarían siendo explotados sexualmente.

Alarma sobre violencia en Colombia

Aumento significativo en homicidios y suicidios:

El 2018 cerró la cifra con 12.130 asesinatos, 757 más que en el 2017. Es decir, durante el último año se registró un aumento del 6,7 por ciento.

Los hombres, con 11.074 casos, siguen siendo los más afectados, frente a 1.042 casos en los que las víctimas fueron mujeres. 713 de las víctimas fueron menores de edad.

Otra situación de alarma se reporta en los suicidios, que pasaron de 2.571 en 2017 a 2.696 en 2018, cuando el aumento fue del 4,9 por ciento. Durante el año pasado, 284 menores de edad y 425 adultos mayores se quitaron la vida.



Más de mil casos adicionales de violencia intrafamiliar

Aunque la violencia entre parejas disminuyó en 403 casos, al pasar de 50.072 en 2017 a 49.669 en 2018, en general continúa en aumento la violencia intrafamiliar en el país. Según el informe presentado por Medicina Legal, la violencia dentro del hogar aumentó en un 4 por ciento, con 28.645 casos en 2018, 1.107 más que en 2017. Cada día del año pasado se registraron 78 agresiones de violencia intrafamiliar, en el 38 por ciento de los casos contra un menor de edad y en otro 8 por ciento las víctimas fueron adultos mayores. Tanto en niños como en ancianos hubo aumento.



Menos heridos pero más muertos en accidentes viales

Uno de los signos preocupantes que reveló el Forensis 2018 fue el aumento de las muertes asociadas a los accidentes de tránsito. De acuerdo con el informe, 3.664 de los 6.879 muertos en estos siniestros el año pasado eran conductores.

El 50 por ciento de los accidentes en los que falleció una o más personas involucraron una motocicleta. En cuanto a los lesionados por accidentes viales, se reportó una disminución de 1,4 por ciento. La cifra pasó de 40.114 en 2017 a 39.537 el año pasado: 21.453 fueron conductores; 10.277, pasajeros y 7.797 1, peatones.

'La violencia es entre familiares'

Claudia García, directora de Medicina Legal, cuenta algunos de los hallazgos más importantes del informe Forensis en el 2018.



¿Hay un aumento generalizado de la violencia en el país?

Desafortunadamente, sí, y lo que sigue preocupando es que vienen en aumento los delitos y la violencia dentro de las familias. Estamos hablando de un aumento exagerado de la violencia entre familiares. Los delitos sexuales de los niños, niñas y adolescentes son de los más preocupantes, y eso le debe quedar claro al país.



¿Qué hacer?

No es solamente la institucionalidad la que debe actuar. Aquí hay muchos temas que deben unirse. Por un lado, vemos la responsabilidad del sector justicia porque se requieren las penas. Pero también se necesita intervención en educación, salud, y lograr fortalecer el núcleo familiar.



¿Por qué el hogar se vuelve el principal escenario de violencia?

Esto se convierte en un círculo vicioso y tenemos que empezar a ponerle corte a cada uno de los temas. Estamos viendo que dentro de las familias es donde más se maltrata a los niños y niñas, en donde se los agrede desde el punto sexual y donde todo el tiempo hay un entorno violento. De esos niños no podemos esperar que cuando sean adultos vayan a tener un entorno diferente. Tenemos que actuar para que los menores estén protegidos en su hogar.



Se reporta aumento en los homicidios también. ¿Qué hacer?

La tasa de homicidio tuvo un aumento, y hay que entrar a analizar dónde son los escenarios en los que se están presentado esos delitos, y las horas en que suceden, para que desde la institucionalidad se puedan generar políticas que realmente prevengan y disminuyan la cifra.



Ustedes ya empiezan a tipificar el asesinato de líderes. ¿Hay aumento?

En este tema, el porcentaje de líderes sociales es pequeño frente a los homicidios totales. Pero vemos zonas como Norte de Santander, Cauca y Arauca, que son donde más se presentan estos hechos. En los casos de líderes sociales y sindicales, son homicidios que se pueden establecer como muertes por violencia sociopolítica.



JUSTICIA