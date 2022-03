En la tarde de este domingo, el registrador nacional Alexander Vega Rocha se refirió a las fallas denunciadas en la página de la entidad y confirmó que se trató de "un ataque", y que era una situación que se preveía.



"Esta situación la veníamos señalando desde días y semanas anteriores, que era una amenaza real, gracias al buen concurso de la seguridad cibernética del Estado y la Registraduría logramos restablecer el servicio de la aplicación Infovotantes", aseguró Vega desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, de la Policía Nacional.



De acuerdo con Vega, la situación no afectó el proceso electoral "porque en todos los puestos de votación estaban los listados de los votantes y se contaba con personal brindando información", puntualizó.



Vega explicó que desde la madrugada de este sábado se estaban "presentando unos crecimientos demasiado extensos a la consulta de las plataformas de la Registraduría, y esta mañana, sobre las 7:15, recibimos un uso fuera de lo normal de las aplicaciones".



Afirmó que frente a esta situación se activó el plan de ciberseguridad de la Registraduría en compañía de las agencias del Estado recuperando el servicio de Infovotantes.



El Registrador dijo que 34 millones de personas han consultado Infovotantes, de ellas 4 millones realizadas en día de hoy para ubicar los puestos de votación.



Vega desestimó que no estuvieran preparados para enfrentar un eventual ataque a la página de la Registraduría y dijo que por ello, "se hicieron los simulacros de ataques cibernéticos porque se sabía que pasaría", puntualizó.



Dijo que esto no afecta el certamen electoral en la medida que las personas han podido ejercer su derecho al voto.



El Registrador dijo que a las 4 de la tarde se dará inicio al preconteo de los votos y que por ello se reforzaron todas las medidas para que no haya ninguna falla en el proceso.



Desmintió que no hubiera tarjetones para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, y por que, aseguró que se imprimieron 40 millones.