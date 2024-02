Refuerzan protocolos de seguridad en cárceles del país tras ataque a guardianes

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), junto con el Ejército y la Policía comenzaron con el refuerzo de las medidas de seguridad en las inmediaciones de los centros penitenciarios del país.



(Lea: Hallan a mujer de 19 años muerta en una maleta en Medellín: novio salió del país)



La medida se adoptó tras la ola de violencia contra los guardias de seguridad del Instituto que en las últimas horas dejó a un dragoneante asesinado en las afueras de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, Bolívar.

📃#BoletínINPEC | En vista de los recientes hechos violentos que han atentado contra nuestra guardia penitenciaria, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se permite informar lo siguiente a los funcionarios y a la opinión pública. 👇 pic.twitter.com/YgrailnDKZ — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) February 10, 2024

“En el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué ‘Picaleña’, la cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá ‘La Modelo’ y en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá ‘Picota’, ya se establecieron anillos de seguridad para apoyar el área perimetral de los Eron y crear una estrategia conjunta que busque mantener el orden y el control en los penales”, indicó el Inpec a través de un comunicado.



(Le invitamos a leer: Minjusticia pide a Inpec declarar la emergencia carcelaria por asesinatos de guardianes)



Además, como parte del compromiso interinstitucional, los comandantes de la Brigada 13 y Brigada 6 del Ejército, informó el instituto, adelantan una reunión en estas cárceles “para generar estrategias que garanticen la seguridad de los funcionarios del Inpec, como medida a la situación registrada en las últimas horas”.



“Es importante resaltar que el Inpec busca minimizar los riesgos y establecer acciones que permitan seguir atacando la extorsión y la corrupción, sumado a las garantías necesarias para los funcionarios del Instituto que hacen bien su labor y que trabajan día a día por la seguridad de las cárceles”, aseguró el instituto penitenciario.

Facebook Twitter Linkedin

Uniformados en las instalaciones de la cárcel de Jamundí. Foto: Cortesía

En horas del mediodía, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que los ataques contra los funcionarios se habían dado luego de los “golpes contundentes” contra cabecillas de estructuras armadas y de ahí las represalias.



(Además: 'Segunda Marquetalia', con casi 1.800 hombres, controla la cocaína en las fronteras)



“Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. He hablado con el general Salamanca (director de la Policía) y se ha dispuesto un refuerzo policial inmediato alrededor de todas las cárceles del país y he solicitado a las Fuerzas Militares su apoyo y he hablado con el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y se dispondrá el apoyo militar para proteger la vida, libertad y honra de los guardianes del Inpec”, dijo Osuna.

Entendemos que la situación de seguridad que se viene presentando es el resultado de la transformación por la que estamos trabajando.

Hoy le quiero reiterar a todos los funcionarios que conforman nuestro INPEC que nos estamos articulando de forma contundente 🧵👇 pic.twitter.com/DLZWqjKghL — Director General INPEC (@DInpec) February 9, 2024

EL TIEMPO conoció que el pasado 2 de febrero el Inpec emitió una serie de recomendaciones a los jefes de oficinas asesoras, jefes oficinas, directores regionales, directores de centros penitenciarios, coordinadores grupos y dirección general instituto a fin de que reforzaran las medidas de seguridad.



Entre los lineamientos están que el personal varíe su rutina diaria y sus horarios de salida y llegada. “No tome siempre el mismo camino ni el mismo medio de transporte. Alterne entre diferentes rutas y opciones de movilidad”.



Además les recomendaron evitar el uso del uniforme y elementos de dotación, en lugares o actividades diferentes a las relacionadas con su trabajo, también les sugieren evitar los lugares aislados o con poca visibilidad. “Si puede, avise a alguien de confianza de su situación y de su ubicación”.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: