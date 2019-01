Homicidios bajaron en un 44 % en la celebración de fin de año

Un positivo balance entregó el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general William René Salamanca sobre la celebración de la noche de fin de año en todo el país.

“Tuvimos una reducción en los homicidios del 44 por ciento, se registraron 15 muertes violentas, lo que se traduce en que se salvaron 12 vidas con respecto al año anterior, cuando se reportaron 25 homicidios”, señaló el general Salamanca.



Además, en la noche de año nuevo la línea de emergencia 123 recibió 17.637 llamadas, de las cuales 1.462 fueron por riñas.



En Bogotá solo se reportó la muerte de una persona, comparado a los seis homicidios del 2017, lo que se traduce en una reducción del 83 por ciento.



El director de Seguridad Ciudadana reportó que en Pitalito (Huila), sobre la medianoche un menor de edad resultó herido por una bala perdida. Lo mismo ocurrió en Bogotá con una joven de 18 años. Las autoridades están investigando esta situación.



En el país, entre las seis de la tarde del lunes 31 de diciembre y las seis de la mañana de este martes primero de enero, se reportaron 67 casos de personas quemadas con pólvora, de ellas 13 menores de edad.



En diciembre se registró una reducción del 28,2 por ciento en el número de quemados, al pasar de 731 casos en 2017 a 525 en 2018.

En ese mismo periodo la Policía recibió 50.857 llamadas a través de la línea de emergencia, de las cuales 4.707 correspondieron a riñas, es decir, 392 peleas por hora.



Durante los procedimientos se logró la incautación de 11 armas de fuego y se concretaron 73 capturas por distintos delitos.



El general Salamanca reportó que no se registraron muertes en accidentes viales por el consumo de bebidas embriagantes, pero sí que 9 personas fallecieron en las vías del país por otros factores.



“Es importante resaltar que los ciudadanos están actuando de muy buena manera frente a no mezclar bebidas embriagantes y la conducción, anoche no se reportó ningún accidente con muertos por estado de embriaguez”, resaltó.



La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que durante el transcurso del día mantengan su comportamiento moderado, ya que la ingesta de licor se incrementa durante el llamado 'desenguayabe'.



