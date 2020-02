Red de extorsión estaría tras crimen de deportista

Negarse al pago de una extorsión se consolida como la hipótesis más fuerte sobre los hechos que rodearon el pasado 5 de febrero el asesinato del deportista paralímpico Carlos Ariza Matallana.



Ariza, de 40 años, administraba un parqueadero en Tuluá, Valle. Hasta allí, según testigos, llegó un hombre y sin mediar palabra disparó contra él, que se preparaba para viajar al día siguiente a Bogotá para hacer parte del equipo de deportistas con limitaciones físicas que el 9 de febrero participaría en la Maratón de Miami.

Ariza alcanzó a ser trasladado a un centro médico donde falleció por la gravedad de sus heridas.

“Hay una red dedicada a la extorsión en Tuluá, a la que la Policía viene siguiéndole el rastro hace algunos meses. Al parecer tienen control sobre ese sector y venían exigiéndole a Carlos que les entregara un porcentaje de las entradas económicas del negocio que manejaba, y él se negó en varias ocasiones”, dijo una autoridad local a este diario.



Desde que se informó de la muerte del deportista se consolidó un grupo especial para investigar el caso, entre agentes del CTI y la Policía Judicial, para garantizar que el crimen no quede en la impunidad.



“Desde esa misma tarde se recogieron algunas imágenes de cámaras del sector y se realizaron las entrevistas con los vecinos del establecimiento comercial para evaluar la situación”, dijo la fuente.



En Tuluá, las autoridades vienen adelantando un fuerte trabajo frente a la seguridad ciudadana “porque los homicidios y hurtos que se registran están muy ligados al microtráfico y las extorsiones”, dijo una autoridad local.



El funcionario señaló que se tienen identificadas tres redes criminales que estarían dedicadas a la comercialización de la droga en el municipio, respecto a las cuales “se viene haciendo un muy buen trabajo para desarticularlas. El año pasado se dio captura a más de 70 personas vinculadas con estas bandas. Es un trabajo muy coordinado entre la Policía y la Fiscalía que esperamos que este año continúe dando resultados”.



El tres de febrero, dos días antes de su muerte, EL TIEMPO entrevistó a Ariza sobre las expectativas de su viaje a Estados Unidos.



Dijo que desde hacía seis años practicaba el haycicles y que entrenó y participó con las ligas de Santander y Risaralda; además, que en la actualidad representaba a la Liga de Cundinamarca.



“Estuve en unas clasificatorias en Viterbo, Boyacá; en Villavicencio, y me ha ido muy bien porque he tenido buen rendimiento, hago rutinas largas y procuro estar en muy buen estado físico y mental”, dijo el deportista, quien resaltó que a nivel nacional quedó campeón en Bolívar, “donde quedé como doble medallista oro, medalla por la cual me siento muy satisfecho y contento por los resultados”.



El deportista afirmó que la participación en la Maratón de Miami era su primera experiencia internacional, y que gracias al deporte, que esperaba practicar por muchos años más, había superado muchas dificultades en su vida.



Los compañeros de Ariza, con quienes iba a viajar a Estados Unidos, lamentaron su muerte y dijeron que era un hombre dedicado al deporte, “de buenos principios y quien dejaría muy en alto al país durante la competencia”.



Los deportistas competían con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, ya que ocho de ellos son policías que quedaron heridos y sufrieron algún tipo de amputación al pisar minas antipersonas en medio de las actividades de erradicación de cultivos de coca en diferentes zonas del país.



Ariza Matallana había quedado en una silla de rueda 16 años atrás, tras sobrevivir a un atentado contra su vida.

