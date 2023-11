Red de corrupción que enreda a congresistas se interesó en contrato en Bogotá

En un despacho de la Fiscalía General de la Nación hay varias líneas de investigación que se desprendieron del escándalo de 'las Marionetas' y Mario Castaño, que tienen como propósito llegar a todos los contratos en los que se habrían interesado un grupo ilegal integrado al parecer por congresistas, funcionarios y particulares que buscaban direccionar licitaciones paras sacar provecho personal.



(Puede ver: El expediente en Fiscalía que enreda a seis congresistas en trama de corrupción estatal)

Aunque según la investigación conocida por EL TIEMPO, la red empezó a delinquir desde el año 2021, lo cierto es que los agentes tienen indicios de que siguió actuando incluso este año, intentando incluso mover fichas en distintas entidades para conseguir contratos.



En el expediente del ente acusador en el que aparecen mencionados seis congresistas (Carlos F. Motoa, Samy Merheg, Ciro Ramírez, Juan Felipe Lemos, Carlos Abraham Jiménez y Miguel Ángel Barreto) y que fue publicado por este diario, el ente acusador señaló que los investigados pueden afectar el proceso y que de hecho hay riesgo de que sigan delinquiendo. Tanto así que se habla de nuevos contratos.



(Puede ver: Ciro Ramírez responderá en la Procuraduría por supuestos contratos irregulares)

Facebook Twitter Linkedin

Carlos F. Motoa, Samy Merheg, Ciro Ramírez, Juan Felipe Lemos, Carlos Abraham Jiménez y Miguel Ángel Barreto, congresistas salpicados por corrupción en caso como el de 'las Marionetas'. Foto: Archivo particular

De hecho en interceptaciones telefónicas realizadas a algunos de los investigados hablan de citas con el alcalde de Sincelejo para una adición de un contrato con Invías, y de un contrato de parque automotor de Bogotá y otro en el municipio de Nobsa, Boyacá.



En una de las interceptaciones a contratistas investigados por la fiscalía señalan que Katherine Rivera Bohórquez, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Ciro Ramírez, los contactó para hablarles de un contrato en la capital del país. Señalaron que a las reuniones que tenían previstas era probable que llegara Rivera, a quien la Fiscalía ya le imputó cargos por varios delitos.



(Le dejamos: ¿En la oficina de qué senador trabajó imputada por millonario caso de corrupción?)

Facebook Twitter Linkedin

Contratación en la alcaldía de Nobsa. Foto: Archivo particular.

“Esta mañana me llamó Katerine, que esto y esto, que hay un tema, que si le interesa. Yo le dije que lo revisaba pero realmente por encima no me llama la atención (…) es una joda del mantenimiento del parque de vehículos”, se escucha a uno de los contratistas investigados, quien menciona que el contrato es por 1.600 millones de pesos, pero que “hay que tener taller y otras jodas”.



Y añade a su interlocutor, en el audio del 24 de mayo pasado, que si les interesa lo miren pero que “no se sabe esta china si hay que llevar más gente”. La Fiscalía advirtió que existía el riesgo de que la red siguiera buscando contratos estatales, por lo que pidió que se emitiera medida de aseguramiento contra la procesada.



“Desde 2021 a la fecha esos cupos indicativos han sido usados por el senador Ciro Ramírez para buscar ese favorecimiento para si mismo y para los miembros de la organizaciones”, narró la Fiscalía de acuerdo a su investigación. Y añadió que los contratos se adjudicaban a dedo y se pagan coimas de hasta 1.000 millones de pesos, como es el caso de la licitación entregada a Anderson González.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: