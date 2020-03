Así se ve el exfiscal Moreno en testimonio desde cárcel en EE. UU.

El exfiscal Gustavo Moreno Rivera, protagonista del 'cartel de la toga', reapareció desde una cárcel en Estados Unidos para ser testigo en el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez.

Ante una corte de Miami, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía fue procesado por el soborno que recibieron en territorio estadounidense del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Fue extraditado en mayo de 2018 junto a su socio el abogado Leonardo Pinilla, quien ya regresó al país.



Según la investigación de la Fiscalía, el exmagistrado Ricaurte Gómez hizo parte de una organización criminal en la que estarían involucrados el exfiscal Moreno Rivera, el abogado Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.



La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Ricaurte Gómez por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial, y le imputó concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.

Aunque la audiencia estaba programada para este lunes, esta no pudo llevarse a cabo porque no se pudo establecer conexión con el abogado del exmagistrado Ricaurte Gómez, quien está en su casa con gripa.



Por esa situación no asistió a la diligencia en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.



Ante esta inasistencia, el juez compulsó copias para que se investigue disciplinariamente al defensor de Ricaurte

Como desde este miércoles se suspenderán las audiencias en el complejo judicial de Paloquemao, como medida de prevención por el coronavirus, el juez no dio una fecha para reprogramar la diligencia de juicio.

