Radiografía: los 215 asesinatos de excombatientes registrados por Farc

Jhonny Manuel Therán Castel y ‘Mónica’ fueron los primeros. El 13 de noviembre del 2016, mientras el país vivía la tensión política suscitada por la renegociación del acuerdo de paz de Cartagena tras la derrota del plebiscito, fueron asesinados en la vereda El Golfo de Santa Rosa, Bolívar.



Más de tres años han pasado y el asesinato de excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación no cesa. Este viernes, en Nariño, ocurrió el asesinato número 215. En Tallambí fue hallado con varios impactos de bala el cuerpo de Clever Cantincuz Díaz.

Estos crímenes han hecho que parte de la sociedad civil, así como de la comunidad internacional, le pidan al Gobierno implementar más garantías. Aunque el Ejecutivo ha anunciado cada acción que emprende, estas han funcionado en unos contextos y en otros no. El desangre no se ha detenido.



(Lea también: La urgencia de medidas para frenar los crímenes contra excombatientes)



Este diario conoció la lista completa de los excombatientes que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) lleva como registro de estos crímenes, para denunciarlos tanto ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que estudia medidas de protección colectiva para los firmantes del acuerdo que deben responder ante las víctimas.



Este registro difiere del que lleva la Fiscalía General de la Nación. Esa entidad del Estado no cuenta todos los casos. Según le han explicado a EL TIEMPO fuentes de Farc, esto se debe a que el partido incluye casos de personas asesinadas en Ecuador y otros que ocurrieron antes de que se diera la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero después de la firma del acuerdo en Cartagena.

Las regiones más violentas

En 13 de los 32 departamentos del país no ha ocurrido ningún asesinato de excombatientes. En los 19 restantes, más Bogotá, es donde se han presentado casi todos estos hechos de violencia contra las personas en proceso de reincorporación. Solo tres ocurrieron fuera del país, en jurisdicción de Ecuador, según el registro del partido Farc.



En contraste, seis departamentos concentran 141 de los casos, que son el 65,5 por ciento del total. Estos son, en orden, Cauca (37), Nariño (26), Antioquia (24), Caquetá (20), Putumayo (17) y Norte de Santander (17). A estos les siguen Meta (16), Valle del Cauca (13) y Chocó (11).

Loading...

Estas regiones coinciden con las zonas donde el conflicto no ha cesado por diversas causas, pero además, son de particular interés para la JEP. Esa es una de las razones por las que esa jurisdicción inició un proceso para estudiar medidas de protección colectivas.



Por ejemplo, en Cauca y Valle está abierto un caso territorial de la JEP, al igual que en Antioquia, en la región de Urabá. Tanto Antioquia como Norte de Santander y Meta, por su parte, tienen regiones priorizadas en el caso que investiga los ‘falsos positivos’, mientras que en la costa del Pacífico en Nariño está abierto otro caso territorial, y departamentos como Caquetá son de interés en las investigaciones sobre los secuestros de la antigua guerrilla de las Farc.



Por otro lado, como ha dicho a este medio el coordinador de derechos humanos del partido Farc, Camilo Fagua, en su mayoría estos departamentos coinciden con las zonas donde se adelantan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y también el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Ambas son políticas clave para el futuro de la paz.



(Le sugerimos leer: Medidas de protección del Gobierno 'han sido muy efectivas': Archila)

Los meses más violentos

El año pasado vio pasar los meses más violentos en crímenes letales contra los exguerrilleros. Julio del 2019, con 12 asesinatos, ha sido en el que más de estos hechos han ocurrido.



Los registros del partido indican que en 2019 se registró el 37,6 por ciento de los asesinatos, con 81 en total. Después, fue 2018 el año más violento, con el 30,7 por ciento. Ese año fueron asesinadas 66 personas en proceso de reincorporación.

En todo 2017 fueron asesinados 34 excombatientes, el 13,8 por ciento del total. Este año, en apenas seis meses, ya está cerca de esa cifra. Van 32 asesinatos, que representan el 14,8 por ciento. En 2016 fueron dos asesinatos, el 0,93 por ciento.



Aunque los asesinatos son de ocurrencia irregular, puede observarse que aumentan hacia mediados del año y disminuyen hacia finales. Sin embargo, esto no basta para señalar una tendencia. Por otro lado, desde noviembre de 2016 solo en cuatro meses no se han registrado asesinatos: diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017. En todos los demás meses desde entonces al menos un excombatiente ha sido asesinado en el país.

En promedio, en 2016 fueron asesinados 0,03 personas en reincorporación cada semana.



En 2017, fueron 0,65 las víctimas cada semana. En 2018 ese promedio aumenta a 1,26 personas por semana. El año pasado tuvo el promedio más alto, con 1,55 cada semana. Hasta este 3 de julio iban 32 asesinatos en 27 semanas, es decir, un promedio de 1,1 asesinato semanal en 2020.

Los nombres

Hace un par de semanas, en entrevista con este medio, el sacerdote Francisco de Roux dijo que a él lo conmueven tanto dos como doscientos asesinatos. Sin dejar de reconocer la magnitud de la tragedia humana, dijo, lo que importan no son los números, sino los nombres de estas personas que han sido asesinadas después de haber dejado las armas y regresado a la vida civil, pues tras estos están las historias de personas que vivieron y de familias que lloraron sus muertes.



Por eso, EL TIEMPO reproduce la lista completa de los 215 excombatientes que firmaron la paz y han sido asesinados desde entonces:



Jhonny Manuel Therán Castel

"Mónica"

Luis Álvaro Ortiz Cabezas

José Uver Yatacué Mestizo

Aníbal Chocué Campo

Eider Quitumbo Taquinas

Rulber Santana Parra

Oliver Jascué Calambas

Juan Fernando Amaya Valencia

Washington Marino Velasco Cárdenas

Luis Hernando Sánchez Copete

Norbey Téllez Ropero

Jesús Adán Mazo García

Luis Alberto Castro Micolta

Brucney Alfonso Ávila Snack

Luis Alfonso Ropero Camelo

Jhon Alexander Delgado Salazar

Luis Herminsul Guadil Hinestroza

Gratiniano Ibarra Mosquera

Wilson Aguirre Orozco

Pedro Baloy Moreno Salgado

José Enrique Nieto Mosquera

Albeiro López

Henry Meneses Ruiz

Óscar Arango Mota

Daladier Ortiz Velazquez

Bonargen Silva Niño

José Oscar Benavides Cruz

Robinson Alirio Cuero Obando

Ernesto Samuel Cuero Obando

Jairo Alfredo Hurtado Cabezas

José Gabriel Calderón Ropero

Jhon Jairo Ortiz Betancur

Gonzalo Antonio Martínez Guisao

Libardo Nuñez Gómez

Heriberto López Ortiz

Reinaldo Casamachín

Wilmar Asprilla Allín

Ansel de Jesús Montoya Ibarra

Timoteo Mosquera Martínez

William Rivera

José Luis Cortés Cabezas

Jhojan Silva Paz

José Emiliano Flórez

Kevin Andrés Lugo Jaramillo

Víctor Alfonso Sánchez Manjarrés

Aldemar Moreno Córdoba

John Mariano Ávila Matiz

Eimer Cabrera Díaz

Yimer Rodriguez Campos

Arnulfo Campos Sanabria

Darwin Londoño Borques

Nelson Andrés Zapata Urrego

Edgar Rincón Medina

Mario Alexander Melo Vitery

Breiner Esteban Oquendo Goez

Huberney Palacios Causaya

Freiman Durley Gamez Prieto

Sabith Ruiz Angulo

Luis Henry Rosero Valencia

Jairo Alberto Losada Aldana

Querubín Ascanio Ascanio

Juan Vicente Carvajal Isidro

Euclides Toloza Santamaria

Cristhian Bellaiza Riascos

Jhon Jairo Ruiz Pilimue

Wilinton Bravo Angulo

Frady Estiber Chica Chica

Jesús María Sánchez Calapsu

Adrián Pérez Vargas

Joaquín Gutiérrez Rincón

Herlinson Casallas Gutiérrez

Gefferson Leandro Sánchez Cuchillo

Ever Alfariz Gómez Samboní

Ramón Emiro Ramírez

John Jaime Sanabria Cañizares

Arides Ortega Serrano

Argelino Ortega Ortiz

José Manuel López

Fabio Peláez Rodríguez

Yefferson Sánchez García

Breiner Esneider Conda Dagua

Wilmer Gerardo Meneses Hoyos

Yon Fabir Gómez Samboní

Ricardo Guevara Rodríguez

Alexander Chillambo Preciado

Mauricio Castañeda Restrepo

Jhon Jaminson Caicedo Montaño

Elivar Benavides Alegria

Abril Rodríguez Diofanith

Emar Botina Tello

Héctor Alirio Quintero Ríos

Sebastián Coy Rincón

Ángel Aleyser Meléndez Alvear

Luis Alexander Riascos Santa Cruz

Eduar Alverio Gómez Valdez

Gelver Yube Piraban Rojas

Jaime José Berrío Valencia

Esteban Romero Arboleda

Jorge Junior Granja Rodríguez

Jeison Ferney Cortés Cortés

Lidier Alexander Astros Eredia

Salomón Pulido Sanabria

Jesús Carlos Cuchimba Vallejo

Cesar Augusto Pérez Tapias

Jhon Jairo Hoyos Córdoba

Fernando Iles

Stiver Valencia Barreto

José Eder Solarte Henao

Gilmer Gómez Valdez

José Leider Ocoro Marquinez

Vivianet Velasco Talaga

Oneider Gonzalez Guilonbo

Juan Carlos Hernández Campos

Yhon Erlinton Pianda Dovicama

Lucero Jaramillo Alvarez

Gerardo Díaz Quintero

Dimar Torres Arévalo

Willington Valencia Espinoza

Yovani Zambrano Salinas

Hilander Jair Atehortúa Rula

Giovany Murillas Hoyos

Jorge Enrique Corredor González

Gonzalo de Jesús Ramírez Carvajal

William Alfonso Calderón Bravo

Edinson Rengifo Peña

Waldo González Quejada

Juan Gabriel Ruiz Marín

Jorge Enrique Sepúlveda Centenos

Carlos Jimmy Miranda Yagarí

Alexander Saya Palacios

Rafael Alberto Polindara Sotelo

Daniel Esterilla Gruezo

Anderson Pérez Osorio

Carlos Micolta Montaño

Servio Delio Cuasulan Guanga

Santiago Vidal

Héctor Rivera Agudelo

Wbeimar Galindez Daza

Luis Carlos Yunda Corrales

Dumar Yepes Hurtado

José Alfredo García Gutiérrez

José Leandro Chavarría Castrillón

Rubén Darío Giraldo Montoya

Arbey Ramón Vargas

Carlos Alberto Montaño Lopez

Jhon Eduard Victoria

Jerley Alejandro Usuga Guerra

Neider Stiven Cardona

Rodier Andrés Gómez García

Edmirso Cuenca Joven

Guillermo Yancisque Rivera Yaguaré

Yeison Ortiz Herrera

Johan Sebastián Castro

Cristian Camilo Beltrán Peñalosa

Jenrri Martin Castillo Delgado

Milton Urritia Mora

Mena Moreno Jhaksson

José Milton Peña Pineda

Arcenio Maldonado Gamboa

Audias Cárdenas Romero

Jhon Arley Cañas Piedrahita

Carlos Celimo Iter Conde

Fernando Antonio Castro Garcia

Santos Antonio Angulo Cabezas

Matias Ausberto Pinedo

Luis Fernando Hurtado García

Sebastián Carvajal Naranjo

Miguel Ceballos Rodríguez

Javier Alfredo Pereira Garzón

Dago Hernán Galindez Chicangana

Alexander Parra Uribe

Wilson Parra Lozada

Oliver Piñeros Lozada

Jersain Cunda Mesa

Manuel Santos Yatacué Ramos

Jair Alben Naranjo Agudelo

Arley Mejía Saldaña

Manuel Antonio Perea Palacios

Manuel Antonio González Vuelvas

Ricardo Lee Patiño

Ender Elíaas Ravelo

Edison Velasco

Benjamín Banguera Rosales

Gerson Moisés Morales Torres

Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez

Crecensio Santos Espinoza

Hober Arias Giraldo

Duver Esneider Solano Sánchez

Jhon Fredy Vargas Rojas

Cesar Darío Herrera Gómez

Rafael Zapata Ruda

Daniel Jiménez Ospina

José Bolívar Yonda Casawachin

Esder Pineda Peña

Wiston Antonio Moreno Moreno

Holman Fabio Montes Sánchez

Astrid Conde Gutiérrez

Edwin De Jesús Carrascal Barrios

Belle Estner Carrillo Leal

Albeiro Antonio Gallego Mesa

Juan Carlos Castillo Ceritjama

José Isidro Cuesta Rivas

Carlos Alberto Castaño Garcia

Jhon Jairo Londoño Bedoya

Rigoberto García Restrepo

Wilder Daniel Marín Alarcón

Robert Hurtado Victoria

Manuel Olaya Arias

Herney Betancourt

Mario Téllez Restrepo

Ángel Alberto Calderón Ruiz

Yeffer Yoany Vanegas Cardona

Raúl Liponce Perucho

Clever Cantincuz Díaz





JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Redactor de Justicia

davlop@eltiempo.com

Twitter: @LopezJuanDa