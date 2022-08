Tres meses después el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Cartagena las autoridades continúan las investigaciones para llegar al fondo del crimen y a sus determinadores.



En Colombia ya fueron condenadas cuatro personas, una más está prófuga y está en juicio el señalado líder de la operación, Francisco Luis Correa Galeano, pero las pesquisas han mostrado que detrás de la muerte del reconocido fiscal antimafia hay tentáculos de redes internacionales.



Declaraciones de Correa han permitido identificar que el crimen habría sido ordenado por el ‘clan Insfrán’, una red narcotraficante liderada por Sebastián Marset Cabrera y Miguel Ángel Insfrán Galeano, como lo publicó EL TIEMPO.

Francisco Luis Correa Galeano, señalado 'cerebro' del crimen de Pecci en Colombia. Foto: Policía Nacional

De acuerdo con el medio de comunicación paraguayo El País, Sebastián Marset es uno de los líderes del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y está en la lista roja de Interpol por el transporte de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay.



En este país fue señalado de tener nexos con una red narcotraficante que fue desarticulada en el marco del operativo 'A Ultranza', de la que estaba a cargo el asesinado fiscal Pecci.



En mayo, informó el medio, hubo polémica por la entrega del pasaporte uruguayo a Marset cuando estaba detenido en Dubái por tener documentación paraguaya falsa; en ese momento, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, señaló que en la legislación señalaba que para expedir un pasaporte solo se exigía que la persona no tuviera antecedentes en Uruguay, "con esta persona (Marset) ocurrió que no tenía causas abiertas en noviembre de 2021, que fue cuando solicitó el pasaporte, y tampoco tenía requisitoria internacional", explicó el subsecretario en ese momento.



Frente al tema de Pecci, no obstante, autoridades paraguayas consultadas por El País señalaron que su participación en el hecho no está confirmada. Fuentes del Ministerio del Interior le indicaron a El País que esta información “no está confirmada por las autoridades paraguayas que llevaron adelante la investigación 'A Ultranza', que a la postre derivó en la requisitoria internacional de Sebastián Marset, su mujer y el cuñado”.



Entre tanto, la Fiscalía y la Policía, en Colombia, junto con autoridades de otros países siguen adelante con todas las investigaciones del caso.

*Con información de EL PAÍS, Paraguay-GDA

