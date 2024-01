Ella es Margareth Chacón, condenada por el asesinato de Marcelo Pecci en Colombia

La justicia colombiana avanza en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el pasado 10 de mayo de 2022, en Isla Barú, en Cartagena.



Este lunes 15 de enero, una jueza penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena profirió sentido de fallo condenatorio en contra de Margareth Chacón Zúñiga. Fue encontrada culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, aunque se ha dicho que los abogados van a apelar la decisión.



(Además: Margareth Chacón es condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci).

La Fiscalía logró demostrar que la mujer prestó su camioneta para planear el crimen y que en la misma se cargaron las armas usadas para atetar contra Pecci.



A Chacón Zúñiga también habría estado presente en reuniones realizadas entre el 5 y 8 de mayo de 2022, en Medellín y Cartagena, para definir y concretar el plan criminal, junto a los hermanos Pérez Hoyos.



Se espera que se lleve a cabo otra audiencia en la que se definirá el monto de la condena y se expondrán la totalidad de los argumentos para condenarla.



(Lea también: Juez aprobó principio de oportunidad parcial al cerebro de crimen del fiscal Pecci).

Facebook Twitter Linkedin

Margareth Chacón fue expulsada de El Salvador para afrontar la justicia colombiana. Foto: Andrés Sandoval / Fiscalía

¿Quién en Margareth Chacón?

Margareth Chacón Zúñiga fue extraditada a Colombia en enero del 2023 desde El Salvador, en una tarea que estuvo a cargo del CTI y la DIJIN de la Policía. Tras su llegada al país, la ahora condenada estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.



Chacón Zúñiga es una barranquillera de 42 años, pareja de Andrés Felipe Pérez Hoyos, a quien la Fiscalía señala, junto a su hermano Ramón Pérez, de planear el asesinato, pagaron y contrataron a los autores materiales.



La acusada también ha dicho en entrevistas que la razón por la que estaba en Cartagena era porque iba ‘de plan romántico’ con su esposo y para celebrar el día de la madre.



La mujer es madre de Jared Elías Guzmán Chacón, quien fue acusado en El Salvador de lavado de dinero y posesión y tenencia de droga. El hombre fue capturado en enero de 2023 en labores de registro y allanamiento de las autoridades, las cuales encontraron 14.970 euros, 74 mil pesos colombianos, 510 dólares estadounidenses, 500 pesos mejicanos y 500 coronas suecas, según el reporte de medios locales. El joven no pudo explicar la procedencia del dinero.



(De su interés: Golpe a los bienes que serían de implicados en el asesinato de Marcelo Pecci).

Facebook Twitter Linkedin

Margareth Chacón, en audiencia de condena por caso Marcelo Pecci. Foto: Archivo particular

En cuanto a la pena que le podrían dar a Chacón, el fiscal Mario Burgos señaló que podría ser de 514 meses, que sería 42 años y siete meses.



Cuando se le dio la palabra a Chacón, esta aseguró que “le mostraron mentiras a toda Colombia, incluso a usted, su señoría. Que Colombia sepa que yo he sido un pasaporte para Francisco Luis para su libertad. Jamás he tocado armas, no tengo audios, no hay nada que se me acuse”.



La procesada, quien desde el principio ha insistido en su inocencia, sostuvo que no había suficientes pruebas: “Dijeron que tenían una tera en mi contra, y la única tera son las palabras de un señor que parece un feminicista. En el juicio, delante de usted, dijo que me mandaba fotos a mí, ¿dónde están? (...) La Fiscalía no tiene nada en contra, solamente el testimonio de una persona".



(En otras noticias: Margareth Chacón habla tras condena en contra por asesinato del fiscal Marcelo Pecci).



Por su parte, Wendre Still Scott (sicario ejecutor), sus cómplices Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, Eiverson Adrián Zabaleta (quien se encargó de las labores de transporte), ya recibieron una condena; al igual que los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, quienes admitieron haber financiado el crimen. Francisco Luis Correa admitió su participación en la planeación y logística del crimen.



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO