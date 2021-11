La historia de 'don Mario', el 'patrón' de alias Otoniel

La trayectoria criminal de Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, capo de los antiguos grupos paramilitares que se acaba de declarar culpable ante la justicia de los Estados Unidos, tiene muchos vasos comunicantes con el recién capturado Dairo Antonio Úsuga, 'Otoniel', máximo jefe del 'clan del Golfo'.



'Don Mario' es hermano de Freddy Rendón Herrera, uno de los grandes jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y conocido como 'el Alemán'. Como su hermano, se desmovilizó en el proceso de paz con los 'paras' que adelantó el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pero mientras el primero se mantuvo en el proceso y cumplió su sentencia de 8 años de prisión (la pena máxima que recibieron los patramilitares desmovilizados), 'don Mario' decidió recorrer el mismo camino que hoy transitan exjefes de las Farc como 'Iván Márquez', 'el Paisa' y 'Romaña'.



Incluso desde antes de terminar la desmovilización, Daniel Rendón Herrera, Vicente Castaño (hermano de Carlos y Fidel Castaño) y otros capos decidieron mantener bandas armadas con las que planeaban seguir en el negocio del narcotráfico, tal y como hoy sucede con las disidencias de las Farc.



Vicente Castaño fue asesinado en las vendettas internas de los 'paras' en el 2006 (su cuerpo nunca apareció) y 'don Mario' quedó al frente del grupo irregular, que se mantuvo fuerte en Urabá y Córdoba y que se conoció como 'la banda de 'los Urabeños' o Autodefensas Gaitanistas. Es el mismo 'clan del Golfo' que hasta hace una semana tuvo como máxima cabeza a alias 'Otoniel'.

Momento de la captura de Otoniel en el Urabá antioqueño. Foto: Cortesía.

'Don Mario' fue capturado por la Policía en un gran operativo realizado en abril del 2009 en Necoclí, la misma zona de Urabá donde fue capturado 'Otoniel'. Uno de los hombres más ricos de la mafia en Colombia fue sorprendido medio desnudo, escondido en una perrera. Finalmente fue extraditado a los Estados Unidos en abril del 2018, donde lo reclamaban para ser juzgado por su rol protagónico en las Auc, organización considerada como terrorista por Washington.



La condena que acaba de aceptar el capo es, de hecho, por ese crimen, y podría recibir al menos 20 años de prisión (no cadena perpetua, porque a los extraditados desde Colombia no se les puede aplicar esa pena por exigencias de la justicia nacional).



'Otoniel', narco al que el presidente Iván Duque comparó con Pablo Escobar y por quien se ofrecían más de 20 mil millones de pesos de recompensa (sumadas las de la justicia colombiana y la federal), no era sin embargo una mano derecha para 'don Mario'.



El capo confiaba a ciegas en alias 'Giovanny', hermano de 'Otoniel' y quien quedó al frente de los 'Urabeños'. También desmovilizado de las Auc y también disidente, 'Giovanny' (cuyo verdadero nombre era Juan de Dios Úsuga) fue abatido en un certero operativo policial en el Año Nuevo del 2011. Tras su muerte fue cuando 'Otoniel' empezó a perfilarse como máximo jefe de la banda criminal.



Ahora, al capo caído le espera un destino similar al de su primer jefe: como a 'don Mario', la justicia de Estados Unidos reclama a alias Otoniel, contra quien tiene cargos por el envío de centenares de toneladas de cocaína en la última década.



REDACCIÓN JUSTICIA​