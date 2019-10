¿Quién era el líder de la reincorporación de Farc asesinado en Meta?

Lo llamaban ‘Rodolfo Fierro’ en la guerra, y aunque todavía le gustaba que le dijeran Rodolfo, Alexander Parra cambió el atuendo militar de los años de la guerra por camisas blancas y sombrero, y las botas de combate por unas de estilo texano. Una persona que lo conoció le dijo a EL TIEMPO que su estilo era particular, porque no se parecía al llanero tradicional. Tal vez, más a un vaquero de otro lugar: no solo por las botas, también por los chalecos que usaba en ocasiones.

El excombatiente de las Farc asesinado este jueves en Mesetas, Meta, era uno de los líderes de la reincorporación de los antiguos guerrilleros que se asentaron allí, en el antiguo Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación Mariana Páez. De hecho, era el coordinador de ese proceso para los antiguos guerrilleros que le apostaban a su reincorporación desde allí, labor por la que recibía un salario de la Agencia de Reincorporación.

Parra se iba a casar en diciembre con su compañera, Luz Marina Giraldo, conocida como Yesenia, hoy candidata al Concejo de Mesetas por el partido Farc. Ya convivían juntos y estaban en los preparativos de la boda. Según las fuentes consultadas por este medio, ella era toda su familia, pues no se le conocían padres ni hermanos. “Era muy querido, muy buena gente, muy fraternal”, dijo una mujer que tuvo contacto con él.



Durante la guerra, Parra hizo parte de la escolta del entonces comandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez o ‘Tirofijo’. Cuando estaban en las filas, además, era cercano al ‘Zarco Aldinever’, uno de los exguerrilleros que abandonó el proceso de paz y se rearmó junto a ‘Romaña’, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’. Sin embargo, quienes lo conocieron coinciden en afirmar que estaba comprometido con el proceso de paz y que, además, no se le conocían enemigos.



Como excombatiente se convirtió en líder ambiental y, además, en un defensor de las responsabilidades de los antiguos guerrilleros con las víctimas, en el marco de la justicia restaurativa negociada y establecida en el Acuerdo de Paz de La Habana.

Alexander Parra, conocido como Rodolfo Fierro, excombatiente de las Farc. Foto: Archivo particular

Aunque las circunstancias del asesinato de Parra a manos de hombres armados, fuentes consultadas dijeron que cerca de la zona se ha advertido la presencia de disidencias de las Farc que estarían invitando a los reincorporados a volver a las armas, pero que Parra era uno de quienes se venía oponiendo a que sus compañeros escucharan estas invitaciones.



Aunque varios de los disidentes rearmados eran cercanos al Meta, otra fuente dijo que se movían más hacia el sur, por lo que no es claro si realmente significaban una amenaza para los excombatientes en Mesetas. No obstante, la Defensoría del Pueblo sí ha lanzado alertas tempranas sobre los riesgos del proceso de paz en la región.



Por su parte, el líder del partido Farc Pastor Álape aseguró que se trataba de un crimen en el contexto de la campaña política, faltando tres días para las elecciones locales. Además, responsabilizó a las autoridades de determinar quién es el culpable de este asesinato.



Tras conocerse del asesinato de Parra, Manuel Bolívar, del partido Farc, contó en Twitter que lo hacía conocido “en medio de las selvas, en los llanos orientales” y que aprendió de él y de “su vida revolucionaria”. Además, escribió que era “un gran hombre comprometido con la paz de este país”. Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dijo que Alexander “fue un hombre comprometido con la paz y su pérdida será sentida por quienes trabajamos con él”.



