Qué viene en proceso contra 'Epa Colombia' por vandalismo en el paro

A pesar de que en la noche de este lunes la juez 17 penal con función de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de librar orden de captura contra Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', el caso en contra de la influenciadora continúa y la Fiscalía anunció que la llamará a imputación de cargos.



Además, el ente acusador apeló la decisión de no expedir orden de captura contra Barrera, que de todas formas es una medida preventiva pero no significa que la influenciadora no vaya a ser procesada.

Esto significa que, aún mientras se resuelve la apelación a la negativa de orden de captura, el ente acusador podrá citar a Barrera para que comparezca a una audiencia de imputación, y según anunció este lunes la Fiscalía, le imputarán instigación para delinquir agravado con fines terroristas, en concurso con daño en bien ajeno agravado.



El mismo lunes el fiscal general (e) Fabio Espitia anunció que para la entidad, el video que Barrera compartió el pasado 22 de noviembre en sus redes sociales, en el que se le ve rayando paredes y destruyendo con un martillo una estación de TransMilenio no solo demuestra el daño en bienes públicos sino que es una instigación o invitación para que otros cometan delitos.



El daño en bien ajeno agravado, según el Código Penal, podría significar una condena de hasta 11 años de prisión, mientras que la instigación a cometer delitos puede llegar hasta los 15 años de cárcel. Lo que quiere decir que, de ser hallado culpable, Barrera podría ir a prisión.



Luego de que se conoció la negativa de librar orden de captura en su contra, Barrea compartió en sus redes sociales un mensaje en el que dice: "Sé que voy a pagar y pido a todo Colombia una disculpa por mi conducta, quiero recalcar que lo que hice fue porque me dejé llevar por un impulso lleno de adrenalina, de alegría y de emoción de darles contenido a ustedes amigas".



Luego de esto, la mujer compartió en sus historias de Instragram un video en el que al parecer se burla de la situación diciendo, entre risas: "Había llorado todo el día porque dije '¿ahora dónde voy a pasar Navidad?' ¡Gracias, juez! ¡Te amo!".

Polémica por argumentos para negar medida

Durante la diligencia en la que la juez negó la medida de aseguramiento, al ente acusador le llamó la atención los argumentos que la togada esgrimió para negar la solicitud.



De acuerdo con la Fiscalía, la jueza valoró la importancia de que Barrera fuera una reconocida influenciadora para negar la medida, e indicó que ella ya se había disculpado por los hechos en sus redes sociales, por las que también había publicado el video que llevó a que la Fiscalía le abriera una indagación.



Además, la togada consideró la estatura de ‘Epa Colombia’, diciendo que se trata de una mujer de 1,50 metros de estatura que no representa un peligro para la sociedad.



Y también, según comentó la Fiscalía, habría sugerido que esto se podía resolver solo con una multa o que a la influenciadora la podrían citar a audiencias por medio de las redes sociales.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET