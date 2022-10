Descriminalizar algunas conductas, tener un tratamiento no penal para situaciones que hoy son delitos, y un ajuste para las judicializaciones en casos relacionados con la protesta social son algunas de las reformas de las que ha venido hablando el Ministerio de Justicia y que tendrían importantes impactos en el ámbito judicial.



(Lea: Corte alerta a juzgados para no publicar información reservada en internet)



Aunque ninguna de las reformas en materia de política criminal o de la Procuraduría ha sido radicada formalmente, la cartera de Justicia viene trabajando en ellos. No obstante, las propuestas que ha adelantado el ministro Néstor Osuna en foros públicos y entrevistas ya han dejado algunas puntadas para el análisis.

Una de sus más recientes propuestas la comentó a finales de septiembre, durante un foro de la Corte Constitucional, cuando dijo: “La criminalización de la protesta viene en la forma como un juez y un fiscal interpretan la conducta (que se cometa), pero el asunto se ha tornado tan grave que creemos que es importante hacer una reforma para que no se use el terrorismo y el concierto para delinquir para casos de protesta”.



Aclarando que hasta ahora no hay ningún documento oficial que permita analizar los alcances de una eventual reforma en este sentido, expertos consultados sostuvieron que el cambio propuesto es delicado.



(Lea: Restitución de tierras: hay apenas 57 despachos para casi 25 mil demandas)



José Fernando Mestre, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, señaló que, sin conocer completamente el contexto en el cual el ministro Néstor Osuna habló de prescindir de terrorismo y concierto para delinquir en los casos de protesta, es desafortunada esa generalización.



“El hecho de que alguien esté en el marco de una protesta no legitima incurrir en terrorismo o concierto para delinquir; si algo es un acto terrorista, claramente no es un acto de protesta”, dijo.



(Lea: Capturan a magistrado de Barranquilla Bernardo López por posible abuso sexual)

“La protesta es legítima, pero cuando se desborda puede eventualmente entrar en lo penal, solo que no necesariamente en terrorismo y concierto para delinquir”, sostuvo el académico. FACEBOOK

TWITTER

En el mismo sentido opinó el penalista Camilo Burbano, quien sostuvo que la protesta social no está ni puede estar criminalizada en Colombia, pero dijo que cuando se comete una conducta que está tipificada como delito, se tiene que aplicar el tipo penal: “No veo cómo una reforma legal puede evitar que a una persona que cometa actos que pueden ser considerados terrorismo o concierto para delinquir se le impute ese delito, independientemente del marco en el que se haga”.



Por su lado, Gerardo Barbosa, profesor de la Universidad Externado y exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, señaló que aunque la propuesta debe afinarse, el sentido en el que está dirigida es correcto.



“La protesta es legítima, pero cuando se desborda puede eventualmente entrar en lo penal, solo que no necesariamente en terrorismo y concierto para delinquir”, sostuvo el académico.



(Lea: Entregan cuerpo de joven desaparecida que por 19 años fue NN para el Estado)



Además, dijo que tampoco debería excluirse del todo del ámbito de aplicación de esos delitos el contexto de la protesta, pues “el mensaje político criminal podría generar un incentivo a organizaciones criminales para disfrazar de protesta un delito”.

La justicia restaurativa

La cárcel debería estar reducida a cierto tipo de delitos extremos, el resto de temas pueden manejarse con fórmulas penales, pero no con cárcel. FACEBOOK

TWITTER

Otra de las propuestas ministeriales que ha dado que hablar es la de justicia restaurativa, la cual, aunque no es nueva, ha sido marginalmente usada en el país.



Aunque en su momento Osuna usó un ejemplo que fue considerado por muchos como desafortunado, al decir que un ladrón de celulares podría reparar a su víctima pagándole el plan de telefonía, los expertos apuntan a que el Gobierno va en la dirección adecuada.



“La cárcel debería estar reducida a cierto tipo de delitos extremos, el resto de temas pueden manejarse con fórmulas penales, pero no con cárcel. Lo que propone el ministerio es algo que el derecho penal ha venido trabajando hace tiempo y es cierto, la única respuesta del Estado al delito no puede ser encarcelar a alguien”, sostuvo Barbosa.



(Lea: Se han recuperado 37 cuerpos que serían de personas desaparecidas en Cesar)



De hecho, hace unas semanas, aún en las discusiones por el ejemplo del ladrón de celulares, Iván Arturo Torres, director de Responsabilidad Penal Adolescente de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, recordó que la experiencia de la capital trabajando con jóvenes entre los 15 y los 26 años demuestra que “es posible encontrar rutas alternativas al castigo y que buena parte de las personas que viven los procesos restaurativos se alejan del delito”.



Torres sostuvo que de los casi 2.000 casos atendidos, solo el 5 por ciento de los jóvenes han reincidido, la satisfacción de las víctimas con la atención ha sido del 93,7 por ciento y la confianza de las autoridades judiciales en el programa es del 95 por ciento.



(Lea: Rodrigo Granda: JEP le concedió beneficio de amnistía por rebelión)

Eliminar delitos

La mayor dificultad que se puede tener es que la gente tiene una idea de que todo lo reprochable debería ser delito FACEBOOK

TWITTER

De otra parte, el ministro Osuna ha hablado sobre despenalizar conductas. En entrevista con Yamid Amat, publicada en EL TIEMPO, sostuvo que frente al uso irracional del derecho penal, el Gobierno considera proponer la eliminación de los delitos de inasistencia alimentaria; emisión y transferencia ilegal de cheques; impedimento y perturbación de audiencias públicas; impedimento y perturbación de ceremonias religiosas; supresión, alteración o suposición de estado civil; injuria y otros.



“Respecto de cada delito cuya eliminación propondremos se presentará un instrumento no penal para resolver los conflictos que puedan surgir por esas conductas indeseadas”, añadió Osuna, y mencionó que será el Congreso el que decida.



(Lea: ¿Por qué el sacerdote Suárez ascendió al grado de mayor general en la Policía?)



Frente a ello, Mestre señaló que Colombia tiene un uso exagerado de la respuesta penal para enfrentar problemas y que hay conductas que no revisten la importancia político-criminal para ser manejadas como delitos.



“La mayor dificultad que se puede tener es que la gente tiene una idea de que todo lo reprochable debería ser delito y no necesariamente todo lo que nos parezca malo debe serlo. Además, que unas conductas dejen de ser delitos no quiere decir que estén permitidas”, expuso.



(Lea: Si estoy próximo a recibir la pensión, ¿pueden despedirme?)

Cárceles y hacinamiento

Los expertos se refirieron a una decisión que tomó el Gobierno sobre el tema carcelario. Según ha manifestado el ministro Osuna, no se construirán nuevas cárceles, sino que se buscarán otras formas de atender la grave crisis de hacinamiento en los penales.



Al respecto, la opinión está un poco dividida. De un lado, Barbosa sostuvo que el problema de hacinamiento arranca con la inflación legislativa que viene de hace 20 o 30 años, al crear más delitos o endurecer penas que no han servido para reducir la criminalidad, pero sí han llevado a más personas a cárceles sobrepobladas donde la expectativa de resocialización es muy baja. “Colombia es uno de los países con más cupos carcelarios, si manejamos racionalmente la política criminal, las cárceles que tenemos serían suficientes”.



(Lea: En Buenaventura comienza piloto de reparación integral de cara a la 'paz total')



Del otro lado, el profesor Mestre advirtió que está muy bien poner el foco en reducir el número de personas que ingresan a la cárcel, pero es posible que se necesiten otras medidas: “Si el Gobierno tiene evidencia de que con sus decisiones de política criminal logrará con los cupos actuales respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, esta medida es razonable; pero si no, la decisión drástica de dejar de construir cárceles podría volverse contraria a derecho”.



En todo caso, todos los expertos reiteraron que es muy pronto para hacer un análisis de fondo a propuestas que no han sido postuladas oficialmente. Al respecto, desde el Ministerio de Justicia han indicado que se está trabajando en los proyectos y hay avances que se esperan presentar pronto en el Congreso, aunque aún nada se ha radicado.



(Lea: Indulto a Primera Línea: Congreso puede facultar al Presidente, dice Minjusticia)



De hecho, lo más probable es que lleguen al Legislativo el próximo año, teniendo en cuenta que este gobierno está remando por otras de sus iniciativas como las reformas tributaria y política, y los proyectos relativos a la ‘paz total’.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia