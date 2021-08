Tribunal fijará audiencia para imputar cargos al general Mario Montoya

La imputación de cargos al general en retiro Mario Montoya Uribe se tendrá que realizar ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Esto por la condición de aforado que el oficial tiene por su rango. Así las cosas la Fiscalía le imputará cargos a Montoya y luego el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento.

(Le puede interesar: Presidente de Haití se salvó de un ataque armado 17 días antes de su muerte).

En la audiencia la Fiscalía no podrá pedir una medida de aseguramiento contra el exmilitar, pues la directiva firmada por el Fiscal General Francisco Barbosa, que viabilizó la imputación, no permite avanzar en ese tipo de decisiones de fondo.



El Tribunal fijará la fecha de la audiencia y citará a las partes.



Según anunció el abogado Andrés Guzmán, defensor de Montoya Uribe, interpondrá la colisión de competencias en el caso al considerar que el proceso debe seguir su curso en la Justicia Especial Para la Paz (JEP) y no en la ordinaria.

(Le puede interesar: Caso Uribe: Fiscalía compulsa copias para que se investigue a Iván Cepeda).

Ese recurso podría obligar la suspensión de la audiencia y el envío del caso a la Corte Constitucional para definir si puede seguir su curso o no.



De acuerdo con los elementos de prueba recogidos por el ente acusador, mientras el oficial en retiro se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, habría desconocido una directiva emitida por el entonces comandante general de las Fuerzas Militares, en noviembre de 2007, en la que ordenó a todas las unidades privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales, así como las capturas, sobre las muertes en combate.



Montoya Uribe, supuestamente, ejerció presión a todos los jefes de divisiones, brigadas y batallones para que cumplieran una estrategia diferente que, al parecer, premiaba y otorgaba condecoraciones a los comandantes y grupos que reportaban muertos.



Las investigaciones dan cuenta de que el modelo de medición de resultados y estímulos impuesto por el excomandante del Ejército Nacional, distinto al definido por sus superiores, auspició 104 homicidios de civiles, cinco de ellos menores de edad, que no pertenecían a organizaciones criminales pero fueron puestos en estado de indefensión, antes de asesinarlos. Estas muertes se presentaron en diferentes puntos del país como ‘bajas’ en enfrentamientos armados.

Lea otras noticias de justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com