La decisión de una juez de Bogotá de no avalar la petición de la Fiscalía de precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene varias consecuencias.



En principio la decisión quedó en firme pues al no ser apelada ya no será revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Esa revisión podría tardar semanas o hasta meses.

La otra consecuencia a más largo plazo es que la Fiscalía tendría que presentar el escrito de acusación contra Uribe Vélez para continuar con el proceso penal en su contra.



Esto tendría que hacerlo ante un juzgado de conocimiento ante quien tendrá que seguir el resto del proceso. Luego de la radicación de la acusación se procedería a la acusación formal, la etapa preparatoria y el inicio del juicio formal contra el exmandatario.

Personas cercanas al caso señalaron que el fiscal Gabriel Jaimes será recusado al considerar que no da garantías en el proceso y las víctimas consideran que el otro proceso debe pasar a otro investigador.



La Fiscalía podría incluso seguir investigando y pedir una nueva audiencia de preclusión con otros elementos de juicio. Al no tener persona detenida, dijeron las fuentes no hay término para que se presente la acusación y eso daría tiempo al ente acusador para adelantar el proceso de investigación.



El penalista Marlon Fernando Díaz señaló que se abren varios caminos. El primero que ahora, la Fiscalía avance en la presentación del escrito de acusación o incluso que insista en una nueva petición de preclusión con otros argumentos tras corregir las deficiencias en la investigación que alertó la jueza, que, dijo que la Fiscalía podía llamar a interrogatorio al expresidente.



En lo mismo coincidió el abogado Francisco Bernate quien señaló que es viable una nueva solicitud de preclusión luego de un proceso de revisión de lo que fue cuestionado y frente a nuevos hallazgos.



Indicó que la juez hizo bien al declararse impedida para seguir con el proceso pues ya se pronunció de fondo y que el fiscal se tendría que marginar del proceso si se llega a vencer el término para la presentación del escrito de acusación.

