Juez no acreditó como víctima a esposo de Azcárate por avión con coca

Luego de que la Policía en el aeropuerto de San Andrés descubrió 446 kilos de cocaína que iban ocultos en un pequeño avión que pertenece al esposo de la comediante Alejandra Azcárate, un juez de control de garantías envió a prisión a la tripulación de la aeronave.

Se trata de Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo, piloto y copiloto, respectivamente, de la aeronave en la que también se encontraron $102’752.000 en efectivo.



Los hombres fueron imputados por la Fiscalía por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

De acuerdo con la Fiscalía, el hallazgo de la droga se produjo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto El Embrujo, de Providencia y Santa Catalina a donde habría llegado la avioneta con supuestas ayudas humanitarias y cajas con tapabocas. Esta carga, al parecer, era una fachada para ocultar el ilícito. Al igual que la droga, la aeronave fue incautada.



Según la indagación, el vehículo despegó del aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá.



Durante las diligencias, el abogado de la empresa propietaria del avión, pidió que fueran reconocidos como víctimas en el proceso pero el juez señaló que en esta etapa procesal no se podía resolver esa petición y que esto podría discutirse en la audiencia de acusación.

La aeronave pertenece a una sociedad en la que aparece el publicista Miguel Jaramillo Arango, el esposo de Azcárate. Según la versión que dio Azcárate, su esposo no tiene nada que ver con los hechos.



"Mi marido no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera" dijo, e indicó que el avión jurídicamente le pertenece a la empresa Interandes Helicópteros S.A.S, de la que Jaramillo Arango es representante legal, pero que la aeronave no es directamente de él.



"El señor Fernando Escobar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. La empresa cuenta con cinco pilotos autorizados por Aerocivil, pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni son contratados por nómina, sino que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado”, dijo a la W Radio.

Y añadió que el piloto Juan Camilo Cadena Botero contactó por WhatsApp a Fernando Escobar para pedirle un favor: "Le dice que si el domingo puede disponer del avión para hacer un vuelo humanitario a San Andrés y llevar unos insumos médicos. Fernando le responde que puede disponer del avión porque no lo va a utilizar, siempre y cuando se haga cargo de los costos del vuelo. El piloto toma el avión y paga a la empresa los servicios del vuelo, de eso hay prueba", indicó Azcárate.



En la investigación, por ahora la Fiscalía se concentra en procesar a las dos personas capturadas moviendo la droga y el dinero en efectivo. La segunda fase de la investigación será determinar quien estaría detrás del envío de la droga y hacer un seguimiento a las rutas que venía cumpliendo la nave.

