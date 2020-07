¿En qué va la investigación de militares que cayeron de helicóptero?

Casi dos años después de que se registrara la muerte de dos uniformados que realizaban una maniobra de exhibición durante la Feria de las Flores en Medellín, establecer las causas del accidente sigue dependiendo de una prueba técnica que se solicitó al FBI.

Tras el incidente, la Fiscalia acudió a los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos y envió la cuerda al FBI para que peritos dieran un concepto sobre qué pudo llevar a que se rompiera y generara la tragedia.



Al tiempo se avanzó en la recolección de otras evidencias como la toma de testimonios a los integrantes de la tripulación, de quienes tuvieron contacto con la cuerda y el análisis de los videos del hecho.



(Le puede interesar: El misterio sin resolver en muerte de militares en show aéreo de FAC.)



Sin embargo, la prueba clave es el dictamen de los peritos que aún no es entregado a las autoridades colombianas y que podría llevar a establecer si el hecho fue producto de negligencia, un accidente, o un delito.

A esta demora se suma que el caso está pendiente de que se defina la colisión de competencias presentada por la Justicia Penal Militar que considera que los hechos están relacionados con actos del servicio y por tanto no son competencia de la jurisdicción ordinaria.



El Consejo de la Judicatura tendrá que resolver si el caso sigue en la Fiscalía o se entrega a la Justicia Penal Militar.



(Le recomendamos: Investigación de muerte de suboficiales está en manos del FBI: FAC.)



Fuentes de la Fiscalía señalaron que el proceso sigue abierto y que la investigación no se ha paralizado. Aunque reconocieron las demoras por la prueba pedida al exterior y la definición sobre a quién le corresponde el proceso.



El trágico accidente sucedió el domingo 11 de agosto del 2018, en Medellín, durante el cierre de la Feria de las Flores.



Después de las 3 de la tarde, cuando ya había comenzado el Desfile de Silleteros, colgados en helicópteros de la Fuerza Aérea, los uniformados pendían de una cuerda y sostenían una bandera. Dos lo hacían con la de Colombia y otros dos con la de Antioquia.



Las aeronaves pasaron por encima de donde estaban desfilando los silleteros y donde estaban algunos de los palcos, sobre la avenida 33.



(Además: Así volverían a funcionar las fotomultas en Colombia.)



De acuerdo con voceros del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, mientras una de las aeronaves se disponía a aterrizar, los uniformados que sostenían la bandera de Colombia cayeron desde el aire en la cabecera de la pista del aeropuerto y perdieron la vida.



Las víctimas mortales fueron identificados como los suboficiales técnico subjefe Jesús Mosquera y el técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte, ambos hombres pertenecientes a la especialidad de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas, integrantes de los Comandos Especiales Aéreos del Comando Aéreo de Combate No. 5 de Rionegro, Antioquia.



(Le sugerimos: Cae narco pedido en extradición que transportaba droga al exterior.)



Hace más de un año se conoció que, en la investigación de los hechos, se acudió a peritos del FBI para que examinen el caso y entreguen un concepto técnico sobre las posibles causas del rompimiento de la soga de la que estaban amarrados los uniformados.



En ese entonces, la FAC emitió un comunicado en el cual señala que el Gobierno dispuso acudir a “todos los recursos técnicos y científicos que permitan establecer la causa” del hecho.



Y añadió que aunque en Colombia existen instituciones con la capacidad técnica y científica para apoyar la investigación, “como ya se ha realizado en otros accidentes aéreos en el pasado” se acudió a instituciones en el exterior “con amplia experiencia y capacidades investigativas”, sin embargo, hasta el momento el dictamen no ha sido entregado.

Lea mas de la redacción Justicia aquí

-‘El militar pagó, me abusó, y ni siquiera sabe que tuvimos una hijita’





-Las revelaciones del fallo completo sobre Andrés Felipe Arias





-Migración Colombia se alista para regreso de venezolanos tras pandemia

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com