La decisión de Jhonier Leal de echarse para atrás en el preacuerdo firmado con la Fiscalía y en la aceptación de los cargos imputados por el ente acusador, puso el proceso en el congelador.



(Le puede interesar: A un mes de su fuga, así va la cacería del capo de la coca 'Matamba').





El viernes 14 de enero Jhonier fue capturado por el homicidio de su hermano Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernádez. Tras la audiencia de imputación de cargos se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El 19 de enero dijo que había cambiado de opinión y se declaró culpable.

Luego el 1 de febrero manifestó que cambio de nuevo su decisión y se declaró inocente del doble homicidio de sus familiares. Con el paso de los días volvió a cambiar de versión y firmó un preacuerdo con la Fiscalía logrando una rebaja de la condena, el cual fue presentado ante una juez de conocimiento que tenía que definir hoy si lo dejaba en firme o no.



Esta vez volvió a variar su decisión y dijo que es inocente y que irá a juicio para demostrarlo. El 20 de mayo la juez del caso definirá si acepta o no la retractación de la aceptación de cargos.



Analistas señalaron que lo que sigue es que la juez no avale el acuerdo y se siga con el proceso lo que llevaría a la presentación del escrito de acusación.



El penalista Marlon Fernando Diaz le dijo a este diario que la retractación es oportuna mientras el preacuerdo no haya sido aprobado por el Juez. "En efecto, la Jueza 55 Penal del Circuito aún no ha aprobado el mismo, y por tanto, Defensa o Fiscalía pueden retractarse, unilateralmente, sin que sea necesario acreditar alguna presión o insanidad mental o situación similar", dijo el abogado.



Y añadió "la Juez no puede condenar, sino que se deberá tramitar la etapa de juicio. si hubiera sido allanamiento a cargos, si hubiera sido diferente. En este último caso sería irretractable, salvo violación de garantías fundamentales".



El abogado Pedro Nel Escorcia consideró que aunque lo sucedido es una falta de lealtad procesal, no es posible que la juez valide el preacuerdo.



Indicó que lo que sigue es que el caso pase a juicio, cumpliendo con la etapa de presentación del escrito de acusación, la acusación y la etapa preparatoria.



Finalmente el penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes dijo que aunque los allanamientos o los preacuerdos son irretractables, pueden "existir vicios en el consentimiento derivados de injerencias externas; presión, coacción, amenazas, ofrecimientos económicos o cualquier otra suerte de compensaciones, que determinen que la decisión de allanarse o de aceptar cargos vía preacuerdos o negociaciones no fue exclusivamente fundada en el ámbito voluntario del incriminado de poner fin a su proceso por esta vía"



Indicó que esas violaciones del consentimiento deben estar comprobadas.



"Se trata de una linea jurisprudencial consolidada que hace de ello doctrina probable, y por tanto, la simple retractación carente de fundamento probatorio sobre la violación de derechos y garantías fundamentales, puede estar llamada a no tener éxito", añadió.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com