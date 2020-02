Las opciones que tiene la hija de Merlano tras ser llamada a juicio

Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista Áída Merlano Rebolledo podría aceptar los cargos imputados por la Fiscalía y recibir una reducción de la pena

Tras la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía en los juzgados de Paloquemao el caso pasará a un juez de conocimiento ante el cual se adelantará el juicio contra la joven y el odontólogo Javier Guillermo Celis Barajas.



Una vez se cumpla la audiencia de acusación, en la que la Fiscalía leerá el escrito publicado ayer por este diario, se iniciará la audiencia preparatoria en la que las partes mencionarán las pruebas y testimonios que usarán durante el juicio.

En la audiencia de acusación los procesados pueden voluntariamente pedir la palabra y manifestar la aceptación de los cargos con lo que lograrían una reducción de hasta el 30 por ciento de la pena a imponer.



El abogado Carlos Gilberto Gómez Cifuentes señaló que al inicio de la audiencia preparatoria el juez le preguntará de nuevo si se allana a los cargos con lo que mantendría la posibilidad de la rebaja de la sentencia.



De mantener su posición de declararse inocente, como lo ha hecho hasta ahora, se pasaría a la etapa de juicio en la que desfilarán los el despacho judicial los testigos de las partes. Ese proceso podría tardar varios meses hasta llegar a una definición del juez sobre su inocencia o culpabilidad.

Aida Merlano habla durante la audiencia especial en Caracas, el jueves. Foto: Efe

En el juicio la Fiscalía presentará como una de sus pruebas principales el análisis de los videos grabados dentro del consultorio desde el que se lanzó Merlano Rebolledo en octubre del año pasado.



Igualmente se examinará la línea de tiempo de los hechos sucedidos en ese lugar antes de la fuga de la excongresista condenada por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral.



Desde sus redes sociales Merlano Manzaneda ha señalado que acudirá al proceso penal: "Yo estoy en mi casa y pienso acudir siempre que se me cite, NO SOY YO QUIEN ACTÚA COMO DELINCUENTE".



Y en otro mensaje señaló: "Compré un tiquete a Vzuela, con regreso para el 9/Feb, y ese día regresé. Estoy en Bq, en mi apto. No me estoy escondiendo, nunca lo he hecho.

Desde el 2/oct me puse a disposición de la fiscalía, di mis datos y aun así en la dirección que yo misma entregué, me capturaron".



