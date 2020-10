¿Qué hizo la Fiscalía en los 4 meses de detención de Aníbal Gaviria?

Tras la decisión del Tribunal de Medellín de conceder la libertad al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, la Fiscalía seguirá investigando al mandatario por dos delitos.

El proceso por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros, sigue en el despacho del fiscal delegado ante la Corte Suprema Jorge Hernán Díaz.



El funcionario judicial tendrá que seguir investigando y practicando pruebas, incluyendo las solicitadas por la defensa de Gaviria Correa, y luego tendrá que decidir si hay elementos suficientes para llevarlo a juicio o si cierra la investigación.

Fuentes del ente acusador señalaron que desde la decisión de asegurar a Gaviria Correa en prisión domiciliaria el 5 de junio, se han realizado pesquisas y el proceso ha avanzado.



El penalista Pedro Nel Escorcia señaló que la Fiscalía no podrá asegurar de nuevo al gobernador y que en caso de decidir llamarlo a juicio este tendría que enfrentarlo en libertad.



Indicó que no habrá motivo para que el juez enmiende el error de la Fiscalía, al no presentar a tiempo la decisión de llamarlo a juicio o cerrar la investigación.



El penalista sostuvo que desde el inicio no se debió ordenar su detención frente a un proceso con hechos registrados hace 15 años sobre "alguien que no se iba sustraer ni obstruir la acción de la justicia".



El penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes señaló "por haber dejado vencer el término para calificar, la Fiscalía no puede afectar al Doctor Gaviria nuevamente con medida de aseguramiento".

Y añadió: "solo habría podido mantenerlo encarcelado, si hubiera calificado en el término legal".

