¿Qué ha pasado con la gente cercana a Escobar que sigue viva?

Sebastien Nogier / EFE

Juan Pablo Escobar



Juan Pablo, uno de los hijos de Escobar, tiene hoy en día 42 años y se ha dedicado en los últimos años a escribir libros de la vida de su padre. En 2009, presentó el documental biográfico 'Pecados de mi padre', entre el 2014 y 2016 estrenó 'Pablo Escobar, mi padre: las historias que no deberíamos saber' y 'Pablo Escobar In Fraganti: lo que mi padre nunca me contó', y en el 2017 sacó 'Escobar al descubierto'. Actualmente, vive en Argentina, donde fundó su estudio de arquitectura Box Arquitectura Latinoamericana y una marca de ropa llamada Escobar Henao, con prendas inspiradas en su padre. También se dedica a dar conferencias sobre la paz, el narcotráfico y sus consecuencias. Está casado y tiene un hijo. También ha tenido líos judiciales en Argentina, en donde lo han relacionado con el narcotráfico.