De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal colombiano, la imputación es un acto jurídico donde se le atribuye a una persona la presunta comisión de un delito. Es decir que, mediante este acto se vincula a un sujeto de manera formal a un proceso penal.

Esta formulación se comunica a través de la Fiscalía General de la Nación y se lleva a cabo ante un juez y en una audiencia donde se informa al imputado sobre los cargos en su contra y se le garantiza el derecho a la defensa.



Lo anterior como paso esencial para mantener el debido proceso y la protección de los derechos de los individuos involucrados en un caso penal.

Una vez se inicie el proceso, este entra en investigación para probar la culpabilidad de la acusación o para eximir a la persona imputada basándose en pruebas y evidencias recopiladas durante la etapa de investigación preliminar.



El juez encargado del caso debe revisar las mismas y determinar si existen suficientes elementos para atribuir la responsabilidad penal a una persona específica, según la Ley 906 de 2004.



"Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley penal como delito, serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos establecidos en este código y demás disposiciones complementarias", señala el artículo 24 de Ley expedida por el Congreso de la República.

.

Es importante destacar que la imputación no implica una declaración de culpabilidad definitiva, simplemente es el inicio del proceso penal, donde se formaliza la acusación y se brinda la oportunidad al imputado de presentar sus argumentos y pruebas en su defensa.



Durante esta etapa se tiene derecho a contar con un abogado y solicitar pruebas adicionales que puedan respaldar su inocencia.

Violencia intrafamiliar y hurto son tipificaciones de delito por los que se imputan cargos. Foto: Martín García

Cuándo aplica este acto procesal

Para que se realice una imputación deben cumplirse ciertos requisitos legales, como la existencia de elementos probatorios que vinculen al imputado con el delito y la consagración de un tipo penal que se ajuste a los hechos investigados.



Según el artículo 534, la aplicación se da cuando existen suficientes indicios de la participación de una persona en la comisión de un delito, específicamente en los siguientes casos:

Lesiones personales Actos de Discriminación Hostigamiento Agravado Violencia intrafamiliar Inasistencia alimentaria Hurto calificado y agravado Estafa Abuso de confianza Invasión de tierras o edificaciones

Estos son algunos de los sucesos en los que se puede aplicar el hecho punible de imputación, sin embargo, para conocer los demás actos punitivos puede consultar el artículo anteriormente mencionado del Código Penal.



Recuerde que el proceso de imputación se rige por el principio de presunción de inocencia, consagrado en la Constitución colombiana y en tratados internacionales de derechos humanos. Esto significa que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario de manera definitiva y mediante un juicio justo.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

