Extorsión: la Policía proporcionó algunas recomendaciones para no caer en este delito

Si bien es cierto, la modalidad de hurto y las extorsiones se han convertido en dos de los delitos más recurrentes en el país, dado que, en el primer semestre de 2023, se aumentaron los registros de estas, de acuerdo con el mismo periodo en 2022.



En este caso, el segundo delito se incrementó en un 38 por ciento, "alcanzando 5.269 hechos en los primeros seis meses del año (2023)", según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), organización colombiana de la sociedad civil.



De este modo, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo —SIEDCO de la Policía Nacional, en conjunto con el Reloj de la Criminalidad, un proyecto de CEJ, extrajo estadísticas en las cuales se explican los momentos en los que suelen ocurrir los casos de extorsión.



Por ejemplo, de lunes a viernes, la primera hora del día crítica para este delito es de 12:00 a. m. a 12:59 a. m., lapso de tiempo en el que se presenta un promedio de 125 por ciento de casos y 150 por ciento de caos entre las 10 a. m. y las 10:59 a. m.



Hay que tener en cuenta que, de acuerdo cobn las cifras de la Policía, las principales victimas de extorsiones por medio telefónico, son los hombres con un porcentaje del 66 por ciento total de casos y "la llamada telefónica representó el principal medio empleado por la delincuencia (42.6%), seguido de la extorsión directa (23.2%), las redes sociales (14.6%) y la carta extorsiva (6.7%)", según la CEJ.

En este tipo de delitos, las personas suelen ser manipuladas por los delincuentes. Foto: Ilustración: iStock

Recomendaciones para evitar caer en una estafa telefónica

Frente a las exigencias, no suministre información personal, evada las preguntas, responda tajantemente y acuda inmediatamente a la Policía FACEBOOK

Antes de indicar los consejos para que no caiga en la estafas telefónicas, es necesario conocer los tipos de extorsiones que se pueden presentar:



- Llamadas carcelarias: estas son desde recintos penitenciarios, desde los cuales llaman y exigen elementos difíciles de adquirir, disimulan ser integrantes de empresas de telecomunicaciones, entre otros.



- Extorsión clásica: en este método, los delincuentes suelen llamar y pedir altas sumas de dinero, intimidando a sus víctimas. "Por lo general, los victimarios son cercanos al núcleo familiar o a las empresas", según la Policía.



- Tío / Tía: en este caso, los delincuentes llaman a las personas y se hacen pasar por integrantes de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, indicando que algún familiar fue capturado por delitos como porte ilegal de armas, accidentes de tránsito o secuestro. Realizando exigencias económicas para liberar al ciudadano.

Así, la Policía Nacional indicó que, en estos casos, lo ideal es no brindar información personal por vía telefónica: "Frente a las exigencias, no suministre información personal, evada las preguntas, responda tajantemente y acuda inmediatamente a la Policía", explicó la entidad.

Si es posible, grabe las llamadas. Foto: EL TIEMPO

- De acuerdo con el protocolo presentado por la Policía, para identificar si los extorsionistas lo están llamando desde la cárcel, tenga en cuenta que los delincuentes usan un lenguaje grotesco y violento.



También, se hacen pasar por integrantes de organizaciones criminales, muchas de ellas ya inexistentes. Otra de las estrategias que ellos utilizan es pedirle dinero indicándole que supuestamente es para un familiar o amigo, con el fin de que no se le siga un supuesto proceso judicial.



- Si no cuenta con identificador de llamadas, anotar el día y la hora de la llamada, así como el nombre de la persona que habla.



- Si es posible, grabe las llamadas.



- Cuide la privacidad de sus redes sociales. También sea cauteloso con la información que da por teléfono a supuestos operadores de bancos o empresas. Adicionalmente, tenga cuidado con las encuestas telefónicas



- No pague: El Gaula asegura que pagar una extorsión no es garantía de que lo van a dejar tranquilo, sino que es el comienzo para seguir intimidándolo.



- El Gaula de la Policía invita a los ciudadanos a denunciar los casos de extorsión a través del numeral 165, ahí será atendido por un investigador, quien stendrá su caso y se encargará de trasladar el caso a un fiscal delegado para casos de extorsión y este se pondrá en contacto con la víctima para ampliar la denuncia



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

